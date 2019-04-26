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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Истанбул Башакшехир - Гезтепе
Истанбул Башакшехир - Гезтепе: обзор матча 26 апреля 2019
Истанбул Башакшехир
26.04.2019, пятница, 20:30
Турция. Суперлига, 30 тур
0 : 2
Завершен
Гезтепе
7'
К. Джером
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Истанбул Башакшехир - Гезтепе
Желтая карточка
Ж. Кайсара
76'
7'
ГОЛ! 0:1!
К. Джером
Пас отдал
Тити
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Истанбул Башакшехир
34
Мерт Гюнок
ВР
80
Жуниор Кайсара
ЦЗ
3
Гаэль Клиши
ЦЗ
35
Сердар Таски
ЦЗ
21
Махмут Текдемир
ЦЗ
25
Эмре Белезоглу
ЦП
11
Эльеро Элиа
ЦП
17
Ирфан Кахведжи
ЦП
8
Марсио Моссоро
ЦП
10
Эдин Вишча
ПВ
70
Робиньо
ЦФ
Главный тренер
Нури Шахин
Гезтепе
34
Бету
ВР
4
Тити
ЦЗ
7
Сердар Гюрлер
ЦП
71
Андре Бийого Поко
ЦП
35
Кэмерон Джером
ЦФ
Главный тренер
Станимир Стойлов
Истанбул Башакшехир
1
Волкан Бабакан
ВР
30
Федор Кудряшов
ЦЗ
33
Угур Учар
ЦЗ
8
Сонер Айдогду
ЦП
88
Гекхан Инлер
ЦП
18
Милош Йойич
ЦП
25
Эммануэль Адебайор
ЦФ
11
Рияд Байич
ЦФ
Гезтепе
5
Селсо Боргес
ЦП
41
Аксель Нгандо
ЦП
94
Йоан Гуффран
ЦФ
4-4-1-1
34
Гюнок
80
Кайсара
35
Таски
21
Текдемир
3
Клиши
25
Белезоглу
17
Кахведжи
8
Моссоро
11
Элиа
10
Вишча
70
Робиньо
1-2-1
34
Бету
4
Тити
7
Гюрлер
71
Бийого Поко
35
Джером
Остались в запасе
Истанбул Башакшехир
Гезтепе
1
Волкан Бабакан
ВР
30
Федор Кудряшов
ЦЗ
33
Угур Учар
ЦЗ
8
Сонер Айдогду
ЦП
88
Гекхан Инлер
ЦП
18
Милош Йойич
ЦП
25
Эммануэль Адебайор
ЦФ
11
Рияд Байич
ЦФ
Главный тренер
Нури Шахин
5
Селсо Боргес
ЦП
41
Аксель Нгандо
ЦП
94
Йоан Гуффран
ЦФ
Главный тренер
Станимир Стойлов
Остались в запасе
1
Волкан Бабакан
ВР
30
Федор Кудряшов
ЦЗ
33
Угур Учар
ЦЗ
8
Сонер Айдогду
ЦП
88
Гекхан Инлер
ЦП
18
Милош Йойич
ЦП
25
Эммануэль Адебайор
ЦФ
11
Рияд Байич
ЦФ
Остались в запасе
5
Селсо Боргес
ЦП
41
Аксель Нгандо
ЦП
94
Йоан Гуффран
ЦФ
Главный тренер
Нури Шахин
Главный тренер
Станимир Стойлов
Статистика матча Истанбул Башакшехир - Гезтепе
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Истанбул Башакшехир
Турция. Суперлига, 12 тур
Истанбул Башакшехир
- : -
23.11.2026
Чорум
Турция. Суперлига, 11 тур
Гезтепе
1 : 2
07.11.2026
Истанбул Башакшехир
Турция. Суперлига, 10 тур
Истанбул Башакшехир
5 : 2
01.11.2026
Самсунспор
Турция. Суперлига, 9 тур
Бешикташ
2 : 0
26.10.2026
Истанбул Башакшехир
Турция. Суперлига, 8 тур
Истанбул Башакшехир
2 : 1
18.10.2026
Газиантеп
Турция. Суперлига, 7 тур
Коньяспор
0 : 0
11.10.2026
Истанбул Башакшехир
Гезтепе
Турция. Суперлига, 12 тур
Эрзурумспор
- : -
22.11.2026
Гезтепе
Турция. Суперлига, 11 тур
Гезтепе
1 : 2
07.11.2026
Истанбул Башакшехир
Турция. Суперлига, 10 тур
Фенербахче
1 : 2
31.10.2026
Гезтепе
Турция. Суперлига, 9 тур
Гезтепе
2 : 0
25.10.2026
Чорум
Турция. Суперлига, 8 тур
Коджаэлиспор
1 : 2
18.10.2026
Гезтепе
Турция. Суперлига, 7 тур
Эюпспор
0 : 4
12.10.2026
Гезтепе
Информация о матче
Стадион:
Олимпийский
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