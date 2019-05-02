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    Расписание матчей 02-05-2019

    апрель 2019
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5
    май 2019
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2
    июнь 2019
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
    Предыдущий день Следующий день
    Бразилия. Серия А 2019, 2 тур
    2 мая, четверг
    01:15
    Аваи
    1:1
    Гремио
    Матч завершен
    2 мая, четверг
    01:15
    Крузейро
    1:0
    Сеара
    Матч завершен
    2 мая, четверг
    03:30
    Васко да Гама
    1:2
    Атлетико Минейро
    Матч завершен
    2 мая, четверг
    03:30
    Гойас
    1:2
    Сан-Паулу
    Матч завершен
    2 мая, четверг
    03:30
    Форталеза
    2:1
    Атлетико Паранаэнсе
    Матч завершен
    США. МЛС 2019
    2 мая, четверг
    02:30
    Филадельфия Юнион
    2:0
    Цинциннати
    Матч завершен
    Лига Европы (2018/2019), 1/2 финала, первый матч
    2 мая, четверг
    22:00
    Айнтрахт
    1:1
    Челси
    Матч завершен
    2 мая, четверг
    22:00
    Арсенал
    3:1
    Валенсия
    Матч завершен
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