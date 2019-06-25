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    Расписание матчей 25-06-2019

    май 2019
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2
    июнь 2019
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
    июль 2019
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4
    Предыдущий день Следующий день
    Золотой кубок КОНКАКАФ 2019, 3 тур, группа B
    25 июня, вторник
    01:30
    Бермудские острова
    2:0
    Никарагуа
    Матч завершен
    25 июня, вторник
    03:30
    Гаити
    2:1
    Коста-Рика
    Матч завершен
    Кубок Америки 2019, 3 тур, группа C
    25 июня, вторник
    02:00
    Чили
    0:1
    Уругвай
    Матч завершен
    25 июня, вторник
    02:00
    Эквадор
    1:1
    Япония
    Матч завершен
    Товарищеские матчи 2019
    25 июня, вторник
    19:00
    Зенит
    1:0
    Левски
    Матч завершен
    Кубок африканских наций 2019, 1 тур, группа F
    25 июня, вторник
    20:00
    Камерун
    2:0
    Гвинея-Бисау
    Матч завершен
    25 июня, вторник
    23:00
    Гана
    2:2
    Бенин
    Матч завершен
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