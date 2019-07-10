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    Расписание матчей 10-07-2019

    июнь 2019
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
    июль 2019
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4
    август 2019
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1
    Предыдущий день Следующий день
    Лига чемпионов (2019/2020), 1 раунд, первый матч
    10 июля, среда
    18:30
    Партизани
    0:0
    Карабах
    Матч завершен
    10 июля, среда
    20:00
    БАТЭ
    1:1
    Пяст
    Матч завершен
    10 июля, среда
    20:00
    Шериф
    0:3
    Сабуртало
    Матч завершен
    10 июля, среда
    21:00
    Ференцварош
    2:1
    Лудогорец
    Матч завершен
    10 июля, среда
    21:15
    Слован
    1:1
    Сутьеска
    Матч завершен
    10 июля, среда
    21:45
    Дандолк
    0:0
    Рига
    Матч завершен
    10 июля, среда
    21:45
    Линфилд
    0:2
    Русенборг
    Матч завершен
    10 июля, среда
    23:00
    Валюр
    0:3
    Марибор
    Матч завершен
    Лига Европы (2019/2020), 1 раунд, первый матч
    10 июля, среда
    18:55
    Женесс
    0:0
    Тобол
    Матч завершен
    Кубок африканских наций 2019, 1/4 финала
    10 июля, среда
    19:00
    Сенегал
    1:0
    Бенин
    Матч завершен
    10 июля, среда
    22:00
    Нигерия
    2:1
    ЮАР
    Матч завершен
    Норвегия. Элитсериен 2019, 10 тур
    10 июля, среда
    20:00
    Одд
    2:1
    Стабек
    Матч завершен
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