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Расписание матчей
Кубок Африки
Сенегал - Бенин
Сенегал - Бенин: обзор матча 10 июля 2019
Сенегал
10.07.2019, среда, 19:00
Кубок африканских наций, 1/4 финала
1 : 0
Завершен
Бенин
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Сенегал - Бенин
1
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Сенегал
Товарищеские матчи. Сборные
Коморские острова
0 : 1
04.10.2026
Сенегал
Чемпионат мира, 1/16 финала
Бельгия
3 : 2
01.07.2026
Сенегал
Чемпионат мира, 3 тур
Сенегал
5 : 0
26.06.2026
Ирак
Чемпионат мира, 2 тур
Норвегия
3 : 2
23.06.2026
Сенегал
Чемпионат мира, 1 тур
Франция
3 : 1
16.06.2026
Сенегал
Бенин
Товарищеские матчи. Сборные
Аргентина
3 : 0
07.10.2026
Бенин
Товарищеские матчи. Сборные
Того
5 : 1
09.06.2026
Бенин
Товарищеские матчи. Сборные
Бенин
1 : 1
05.06.2026
Нигер
Товарищеские матчи. Сборные
Либерия
0 : 0
05.06.2026
Бенин
Товарищеские матчи. Сборные
Гвинея
0 : 1
31.03.2026
Бенин
Информация о матче
Стадион:
Каир Стейдиум
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