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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Слован - Сутьеска
Слован - Сутьеска: обзор матча 10 июля 2019
Слован
10.07.2019, среда, 21:15
Лига чемпионов, 1 раунд
1 : 1
Ответный матч – 1 : 1
Завершен
Сутьеска
82'
А. Шпорар
90+5'
Д. Кояшевич
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Слован - Сутьеска
90'
+5
ГОЛ! 1:1!
Д. Кояшевич
ГОЛ! 1:0!
А. Шпорар
82'
Начало матча
Статистика матча Слован - Сутьеска
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Слован
Лига чемпионов, Общий этап
Слован
- : -
24.11.2026
Бетис
Словакия. Найк Лига, 15 тур
Ружомберок
0 : 1
21.11.2026
Слован
Словакия. Найк Лига, 14 тур
Слован
2 : 2
07.11.2026
Тренчин
Лига чемпионов, Общий этап
ЛАСК
4 : 0
03.11.2026
Слован
Словакия. Найк Лига, 13 тур
Железьярне Подбрезова
1 : 2
31.10.2026
Слован
Словакия. Найк Лига, 3 тур
Тренчин
0 : 2
28.10.2026
Слован
Сутьеска
Черногория. Первая Лига, 17 тур
Дечич
- : -
29.11.2026
Сутьеска
Черногория. Первая Лига, 16 тур
Морнар
0 : 0
20.11.2026
Сутьеска
Черногория. Первая Лига, 15 тур
Сутьеска
0 : 3
08.11.2026
Петровац
Черногория. Первая Лига, 14 тур
Младость Донья-Горица
0 : 1
02.11.2026
Сутьеска
Черногория. Первая Лига, 13 тур
Сутьеска
2 : 2
29.10.2026
Езеро
Черногория. Первая Лига, 12 тур
Отрант-Олимпик
1 : 1
24.10.2026
Сутьеска
Информация о матче
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