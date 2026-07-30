30.07.2026, четверг, 22:00
Лига конференций, 2 раунд
Лига конференций, 2 раунд
1 : 2
Завершен
Составы команд
Сутьеска
Сутьеска
4-1-1-1-3
1
Гильен
22
Ражнатович
15
Копитович
72
Бабич
4
6
Гочко
19
Шчекич
77
Симун
7
Болевич
55
11
2-1-1-3-3
1
Павлюченко
20
Волков
45
Москаленчик
15
Бочеров
22
Скибский
10
Клеонис
27
Месарович
80
Концевой
6
Гоманов
55
Громыко
12
Босич
15
Копитович
44
44
15
Копитович
7
Болевич
30
30
7
Болевич
19
Шчекич
3
3
19
Шчекич
11
9
9
11
55
10
10
55
27
Месарович
5
Мохаммади
5
Мохаммади
27
Месарович
12
Босич
8
8
12
Босич
45
Москаленчик
7
Иванов
7
Иванов
45
Москаленчик
10
Клеонис
9
Дьябате
9
Дьябате
10
Клеонис
80
Концевой
99
Буланов
99
Буланов
80
Концевой
Остались в запасе
Сутьеска
МЛ Витебск
12
Tomas Durovic
ВР
25
Marko Djukanovic
ЦЗ
2
Алекса Голубович
ПАЗ
20
Йован Чадженович
ОП
21
Danilo Ćetković
ЦП
5
Igor Pajović
ЦФ
23
Radoš Dubljević
ЦФ
30
Павел Щербаченя
ВР
23
Сергей Баланович
ЛЗ
3
Никита Баранок
ЦЗ
18
Владислав Жук
ЛВ
Главный тренер
Филипп Соколинский
Остались в запасе
12
Tomas Durovic
ВР
25
Marko Djukanovic
ЦЗ
2
Алекса Голубович
ПАЗ
20
Йован Чадженович
ОП
21
Danilo Ćetković
ЦП
5
Igor Pajović
ЦФ
23
Radoš Dubljević
ЦФ
Остались в запасе
30
Павел Щербаченя
ВР
23
Сергей Баланович
ЛЗ
3
Никита Баранок
ЦЗ
18
Владислав Жук
ЛВ
Главный тренер
Филипп Соколинский
Статистика матча Сутьеска - МЛ Витебск
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
0
Смотреть прямую трансляцию ответного матча «Сутьеска» против «МЛ Витебск», 2 квалификационный раунд Лиги конференций на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 30 июля в 22:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Сутьеска» – «МЛ Витебск»
- Матч будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»