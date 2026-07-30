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  • «Сутьеска» – «МЛ Витебск»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 30 июля 2026

«Сутьеска» – «МЛ Витебск»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 30 июля 2026

30 июля, 20:50
Сутьеска
30.07.2026, четверг, 22:00
Лига конференций, 2 раунд
1 : 2
Завершен
МЛ Витебск
84' B. Tošković
16' А. Концевой 90' Б. Дьябате
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сутьеска
1
Владан Гильен
ВР
22
Андрийя Ражнатович
ЛЗ
4
Miloš Vračar
ЦЗ
15
Борис Копитович
ЦЗ
72
Анто Бабич
ЦЗ
6
Дени Гочко
ОП
19
Александар Шчекич
ЦП
77
Марко Симун
АП
11
Vasilije Cavor
ЦФ
55
S. Babic
ЦФ
7
Александар Болевич
ЦФ
МЛ Витебск
1
Павел Павлюченко
ВР
45
Илья Москаленчик
ЛЗ
20
Захар Волков
ЦЗ
22
Ян Скибский
ЛП
80
Артем Концевой
ЛВ
15
Валерий Бочеров
ОП
55
Валерий Громыко
АП
6
Кирилл Гоманов
АП
27
Александар Месарович
АП
10
Денильо Клеонис
ПВ
12
Радивой Босич
ЛФ
Главный тренер
Филипп Соколинский
Сутьеска
12
Tomas Durovic
ВР
25
Marko Djukanovic
ЦЗ
44
R. Dedic
ЦЗ
2
Алекса Голубович
ПАЗ
20
Йован Чадженович
ОП
30
Andrija Kecojević
ЦП
3
M. Camara
ЦП
9
Petar Aničić
ЦП
21
Danilo Ćetković
ЦП
10
Balša Tošković
ЦФ
5
Igor Pajović
ЦФ
23
Radoš Dubljević
ЦФ
МЛ Витебск
30
Павел Щербаченя
ВР
23
Сергей Баланович
ЛЗ
5
Милад Мохаммади
ЦЗ
8
Silas Gnaka
ЦЗ
3
Никита Баранок
ЦЗ
18
Владислав Жук
ЛВ
7
Тимур Иванов
ПВ
9
Бассеку Дьябате
ЦФ
99
Марк Буланов
ЦФ
4-1-1-1-3
1
Гильен
22
Ражнатович
15
Копитович
72
Бабич
4
6
Гочко
19
Шчекич
77
Симун
7
Болевич
55
11
2-1-1-3-3
1
Павлюченко
20
Волков
45
Москаленчик
15
Бочеров
22
Скибский
10
Клеонис
27
Месарович
80
Концевой
6
Гоманов
55
Громыко
12
Босич
15
Копитович
44
44
15
Копитович
7
Болевич
30
30
7
Болевич
19
Шчекич
3
3
19
Шчекич
11
9
9
11
55
10
10
55
27
Месарович
5
Мохаммади
5
Мохаммади
27
Месарович
12
Босич
8
8
12
Босич
45
Москаленчик
7
Иванов
7
Иванов
45
Москаленчик
10
Клеонис
9
Дьябате
9
Дьябате
10
Клеонис
80
Концевой
99
Буланов
99
Буланов
80
Концевой
Остались в запасе
Сутьеска
МЛ Витебск
12
Tomas Durovic
ВР
25
Marko Djukanovic
ЦЗ
2
Алекса Голубович
ПАЗ
20
Йован Чадженович
ОП
21
Danilo Ćetković
ЦП
5
Igor Pajović
ЦФ
23
Radoš Dubljević
ЦФ
30
Павел Щербаченя
ВР
23
Сергей Баланович
ЛЗ
3
Никита Баранок
ЦЗ
18
Владислав Жук
ЛВ
Главный тренер
Филипп Соколинский
Остались в запасе
12
Tomas Durovic
ВР
25
Marko Djukanovic
ЦЗ
2
Алекса Голубович
ПАЗ
20
Йован Чадженович
ОП
21
Danilo Ćetković
ЦП
5
Igor Pajović
ЦФ
23
Radoš Dubljević
ЦФ
Остались в запасе
30
Павел Щербаченя
ВР
23
Сергей Баланович
ЛЗ
3
Никита Баранок
ЦЗ
18
Владислав Жук
ЛВ
Главный тренер
Филипп Соколинский
Статистика матча Сутьеска - МЛ Витебск
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
0

Смотреть прямую трансляцию ответного матча «Сутьеска» против «МЛ Витебск», 2 квалификационный раунд Лиги конференций на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 30 июля в 22:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Сутьеска» – «МЛ Витебск»

«Сутьеска» – «МЛ Витебск»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 30 июля 2026

Источник: «Бомбардир»
Лига конференций МЛ Витебск Сутьеска
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