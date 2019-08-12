июль 2019
август 2019
Бразилия. Серия А 2019, 14 тур
12 августа, понедельник
01:00
Матч завершен
США. МЛС 2019
12 августа, понедельник
01:00
Матч завершен
12 августа, понедельник
02:30
Матч завершен
12 августа, понедельник
05:00
Матч завершен
Россия. Молодежное первенство (2019/2020), 5 тур
12 августа, понедельник
14:00
Матч завершен
Белоруссия. Высшая лига 2019, 17 тур
Германия. Кубок (2019/2020), 1/32 финала
Дания. Суперлига (2019/2020), 5 тур
12 августа, понедельник
20:00
Матч завершен
Россия. Премьер-лига (2019/2020), 5 тур
12 августа, понедельник
20:00
Матч завершен
Норвегия. Элитсериен 2019, 17 тур
12 августа, понедельник
20:00
Матч завершен
Португалия. Примейра (2019/2020), 1 тур
12 августа, понедельник
22:15
Матч завершен