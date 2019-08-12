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    Расписание матчей 12-08-2019

    июль 2019
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4
    август 2019
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1
    сентябрь 2019
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6
    Предыдущий день Следующий день
    Бразилия. Серия А 2019, 14 тур
    12 августа, понедельник
    01:00
    Гойас
    0:1
    Васко да Гама
    Матч завершен
    США. МЛС 2019
    12 августа, понедельник
    01:00
    Филадельфия Юнион
    2:1
    Хьюстон
    Матч завершен
    12 августа, понедельник
    02:30
    Ди Си Юнайтед
    2:1
    Лос-Анджелес Гэлакси
    Матч завершен
    12 августа, понедельник
    05:00
    Лос-Анджелес
    4:2
    Нью-Йорк Ред Буллз
    Матч завершен
    Россия. Молодежное первенство (2019/2020), 5 тур
    12 августа, понедельник
    14:00
    Ростов (мол)
    1:3
    Кр. Советов (мол)
    Матч завершен
    Белоруссия. Высшая лига 2019, 17 тур
    12 августа, понедельник
    18:45
    Шахтер
    6:0
    Неман
    Матч завершен
    Германия. Кубок (2019/2020), 1/32 финала
    12 августа, понедельник
    19:30
    Галлешер
    3:5
    Вольфсбург
    Матч завершен
    12 августа, понедельник
    19:30
    Карлсруэ
    2:0
    Ганновер-96
    Матч завершен
    12 августа, понедельник
    19:30
    Ганза
    0:1
    Штутгарт
    Матч завершен
    12 августа, понедельник
    21:45
    Энерги
    1:3
    Бавария
    Матч завершен
    Дания. Суперлига (2019/2020), 5 тур
    12 августа, понедельник
    20:00
    Сендерийск
    0:0
    Орхус
    Матч завершен
    Россия. Премьер-лига (2019/2020), 5 тур
    12 августа, понедельник
    20:00
    Ростов
    1:0
    Крылья Советов
    Матч завершен
    Норвегия. Элитсериен 2019, 17 тур
    12 августа, понедельник
    20:00
    Лиллестрем
    3:2
    Мьёндален
    Матч завершен
    Португалия. Примейра (2019/2020), 1 тур
    12 августа, понедельник
    22:15
    Витория Сетубал
    0:0
    Тондела
    Матч завершен
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