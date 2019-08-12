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Расписание матчей
Германия. Кубок
Энерги - Бавария
Энерги - Бавария: обзор матча 12 августа 2019
Энерги
12.08.2019, понедельник, 21:45
Германия. Кубок, 1/32 финала
1 : 3
Завершен
Бавария
32'
Р. Левандовски
64'
К. Коман
85'
Р. Левандовски
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Энерги - Бавария
85'
ГОЛ! 0:3!
Р. Левандовски
Пас отдал
Л. Горецка
64'
ГОЛ! 0:2!
К. Коман
Пас отдал
Л. Горецка
50'
Желтая карточка
Й. Киммих
45'
+1
Желтая карточка
Т. Алькантара
32'
ГОЛ! 0:1!
Р. Левандовски
Начало матча
Статистика матча Энерги - Бавария
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Энерги
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Энерги
0 : 4
22.11.2026
Герта
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Энерги
0 : 4
22.11.2026
Герта
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Айнтрахт
0 : 0
06.11.2026
Энерги
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Энерги
1 : 2
30.10.2026
Бохум
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Хайденхайм
1 : 1
24.10.2026
Энерги
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Энерги
1 : 1
16.10.2026
Нюрнберг
Бавария
Лига чемпионов, Общий этап
Лилль
- : -
25.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 10 тур
Бавария
1 : 1
20.11.2026
Кельн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Майнц
1 : 2
07.11.2026
Бавария
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 8 тур
Бавария
2 : 2
31.10.2026
Боруссия Д
Германия. Кубок, 1/16 финала
Бавария
6 : 1
28.10.2026
Магдебург
Информация о матче
Стадион:
Стадион дер Фройндшафт
Новости команд
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Энерги
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17:18
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