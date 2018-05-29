«Энерги» вышел в третью лигу Германии. Фанаты клуба устроили шествие в одежде ку-клукс-клана

Немецкий клуб «Энерги» вышел из региональной лиги в третий дивизион. Фанаты устроили шествие по Котбусу в одежде ку-клукс-клана. Они несли банер с надписью: «Пробуждение дьявола».

Полиция начала расследование. Клуб осудил поведение фанатов и запретит им посещать матчи команды, если их личности установят.

Ку-клус-клан был создан во второй половине XIX века в США. Члены этой организации придерживаются идеи о превосходстве белой расы людей.