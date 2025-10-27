Введите ваш ник на сайте
«Энерги» – «РБ Лейпциг»: прогноз и ставки на матч 28 октября 2025 с коэффициентом 1.82

27 октября 2025 9:29
Энерги - РБ Лейпциг
28 окт. 2025, вторник 22:45 | Германия. Кубок, 2 раунд
Перейти в онлайн матча
1.82
Победа «РБ Лейпциг» и обе забьют – да
Сделать ставку

28 октября на «Штадион дер Фройндшафт» в Котбусе состоится матч второго раунда Кубка Германии между представителем Третьей лиги «Энерги» и клубом Бундеслиги «РБ Лейпциг». Команды находятся в отличной форме, и матч обещает стать зрелищным, особенно с учeтом атакующего стиля обеих сторон.

«Энерги»

Команда из Котбуса демонстрирует впечатляющие результаты на старте сезона. В последних пяти матчах «Энерги» одержал пять побед подряд, забив 17 голов и пропустив 7. Атака работает без сбоев, особенно при игре дома, где клуб стабильно реализует моменты. Однако оборона остаeтся уязвимой: команда пропускает в каждом из последних четырeх матчей, причeм часто – после стандартов и контратак. В матче против «РБ Лейпциг» хозяев ждeт серьeзнейшее испытание на прочность – разница в классе очевидна, но настрой и энергетика Котбуса могут стать фактором.

«РБ Лейпциг»

Лейпциг в отличной форме и подтверждает статус топ-клуба Германии. Команда уверенно прошла старт Кубка, обыграв «Зандхаузен» (4:2), и продолжает впечатлять в чемпионате. В последних пяти матчах коллектив забил 13 голов и пропустил лишь 3. Особенно выделяется результат в Бундеслиге – победа 6:0 над «Аугсбургом», где команда полностью доминировала. «РБ Лейпциг» активно использует фланги, прессингует на чужой половине поля и создаeт множество моментов. Против соперника из нижнего дивизиона можно ожидать ротацию, но даже с ней гости сохраняют огромный запас прочности.

Факты о командах

«Энерги»

  • Победы в 5 последних матчах
  • В среднем: 3.40 забито, 1.40 пропущено (последние 5 игр)
  • Пропускает в 4 матчах подряд
  • Забивает в 14 последних встречах подряд

«РБ Лейпциг»

  • Не проигрывает в 7 последних матчах
  • В среднем: 2.60 забито, 0.60 пропущено (последние 5 игр)
  • Забивает в 7 матчах подряд
  • Победа 6:0 над «Аугсбургом» в последнем туре Бундеслиги

Прогноз на матч «Энерги» – «РБ Лейпциг»

Матч обещает быть открытым и насыщенным на моменты. «Энерги» в родных стенах всегда играет смело и не боится атаковать, но в противостоянии с клубом уровня Бундеслиги удержать баланс будет сложно. «РБ Лейпциг» должен взять игру под контроль с первых минут, активно нагружая штрафную соперника. Учитывая результативность обеих команд, логично ожидать обмен голами, но класс гостей и глубина состава, даже при возможной ротации, говорят в пользу уверенной победы фаворита. Вероятен счeт с разницей в два мяча и более, при этом «Энерги» может забить «гол престижа».

Рекомендованные ставки

  • Победа «РБ Лейпциг» и обе забьют – да – коэффициент 1.82
  • Фора (-1.5) на «РБ Лейпциг» – коэффициент 1.90

1.82
Победа «РБ Лейпциг» и обе забьют – да
Сделать ставку
Калькулятор ставок
Сумма ставки:
Коэффициент:
Ваш выигрыш может составить:
0 руб
Автор: Миронов Николай
Германия. Кубок РБ Лейпциг Энерги
