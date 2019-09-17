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    Расписание матчей 17-09-2019

    август 2019
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1
    сентябрь 2019
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6
    октябрь 2019
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3
    Предыдущий день Следующий день
    Россия. ПФЛ. Зона Восток (2019/2020), 9 тур
    17 сентября, вторник
    13:30
    Чита
    0:1
    Иртыш
    Матч завершен
    17 сентября, вторник
    14:00
    Зенит
    0:1
    Динамо
    Матч завершен
    Лига чемпионов (2019/2020), 1 тур, группа F
    17 сентября, вторник
    19:55
    Интер
    1:1
    Славия
    Матч завершен
    17 сентября, вторник
    22:00
    Боруссия
    0:0
    Барселона
    Матч завершен
    Лига чемпионов (2019/2020), 1 тур, группа G
    17 сентября, вторник
    19:55
    Лион
    1:1
    Зенит
    Матч завершен
    17 сентября, вторник
    22:00
    Бенфика
    1:2
    РБ Лейпциг
    Матч завершен
    Лига чемпионов (2019/2020), 1 тур, группа E
    17 сентября, вторник
    22:00
    Зальцбург
    6:2
    Генк
    Матч завершен
    17 сентября, вторник
    22:00
    Наполи
    2:0
    Ливерпуль
    Матч завершен
    Лига чемпионов (2019/2020), 1 тур, группа H
    17 сентября, вторник
    22:00
    Аякс
    3:0
    Лилль
    Матч завершен
    17 сентября, вторник
    22:00
    Челси
    0:1
    Валенсия
    Матч завершен
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