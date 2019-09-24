Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Расписание матчей 24-09-2019

    август 2019
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1
    сентябрь 2019
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6
    октябрь 2019
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3
    Предыдущий день Следующий день
    Бразилия. Серия А 2019, 20 тур
    24 сентября, вторник
    02:00
    Аваи
    1:0
    Атлетико Минейро
    Матч завершен
    Италия. Серия А (2019/2020), 5 тур
    24 сентября, вторник
    20:00
    Верона
    0:0
    Удинезе
    Матч завершен
    24 сентября, вторник
    22:00
    Брешиа
    1:2
    Ювентус
    Матч завершен
    Франция. Лига 1 (2019/2020), 7 тур
    24 сентября, вторник
    20:00
    Дижон
    0:0
    Марсель
    Матч завершен
    24 сентября, вторник
    22:00
    Монако
    3:1
    Ницца
    Матч завершен
    Испания. Примера (2019/2020), 6 тур
    24 сентября, вторник
    20:00
    Вальядолид
    1:1
    Гранада
    Матч завершен
    24 сентября, вторник
    21:00
    Бетис
    3:1
    Леванте
    Матч завершен
    24 сентября, вторник
    22:00
    Барселона
    2:1
    Вильярреал
    Матч завершен
    Англия. Кубок лиги (2019/2020)
    24 сентября, вторник
    21:45
    Кроули Таун
    0:0
    Сток Сити
    Матч завершен
    24 сентября, вторник
    21:45
    Колчестер Юнайтед
    0:0
    (4:3)п
    Тоттенхэм
    Матч завершен
    Англия. Кубок лиги (2019/2020), 1/16 финала
    24 сентября, вторник
    21:45
    Арсенал
    5:0
    Ноттингем Форест
    Матч завершен
    24 сентября, вторник
    21:45
    Кроули Таун
    1:1
    (5:3)п
    Сток Сити
    Матч завершен
    24 сентября, вторник
    21:45
    Лутон Таун
    0:4
    Лестер
    Матч завершен
    24 сентября, вторник
    21:45
    Портсмут
    0:4
    Саутгемптон
    Матч завершен
    24 сентября, вторник
    21:45
    Престон
    0:3
    Манчестер Сити
    Матч завершен
    24 сентября, вторник
    21:45
    Уотфорд
    2:1
    Суонси
    Матч завершен
    24 сентября, вторник
    21:45
    Шеффилд Уэнсдэй
    0:2
    Эвертон
    Матч завершен
    • Читайте нас: 
    11