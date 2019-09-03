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    Расписание матчей 03-09-2019

    август 2019
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1
    сентябрь 2019
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6
    октябрь 2019
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3
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    Бразилия. Серия А 2019, 17 тур
    3 сентября, вторник
    02:00
    Флуминенсе
    0:1
    Аваи
    Матч завершен
    Россия. Кубок (2019/2020), 1/32 финала
    3 сентября, вторник
    11:00
    Сахалин
    0:2
    СКА-Хабаровск
    Матч завершен
    3 сентября, вторник
    16:00
    Иртыш
    0:2
    Томь
    Матч завершен
    3 сентября, вторник
    17:00
    Тюмень
    0:1
    Енисей
    Матч завершен
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