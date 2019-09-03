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Тюмень - Енисей
Тюмень - Енисей: обзор матча 03 сентября 2019
Тюмень
03.09.2019, вторник, 17:00
Россия. Кубок, 1/32 финала
0 : 1
Завершен
Енисей
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Тюмень - Енисей
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Тюмень
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 13 тур
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1 : 2
10.10.2026
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0 : 1
03.10.2026
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Торпедо Миасс
2 : 0
26.09.2026
Тюмень
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 10 тур
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2 : 1
19.09.2026
Динамо Ставрополь
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 9 тур
Амкар-Пермь
2 : 3
13.09.2026
Тюмень
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
КАМАЗ
- : -
25.11.2026
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Енисей
1 : 2
21.11.2026
Волга
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Енисей
3 : 0
08.11.2026
Сочи
Россия. Кубок, Финал
Енисей
1 : 2
04.11.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Ленинградец
3 : 0
31.10.2026
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
СКА-Хабаровск
3 : 0
24.10.2026
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