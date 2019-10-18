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    Расписание матчей 18-10-2019

    сентябрь 2019
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6
    октябрь 2019
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3
    ноябрь 2019
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1
    Предыдущий день Следующий день
    Бразилия. Серия А 2019, 26 тур
    18 октября, пятница
    01:15
    Аваи
    0:2
    Интернасьонал
    Матч завершен
    18 октября, пятница
    01:15
    Сантос
    2:1
    Сеара
    Матч завершен
    18 октября, пятница
    03:00
    Флуминенсе
    1:2
    Атлетико Паранаэнсе
    Матч завершен
    Россия. Молодежное первенство (2019/2020), 13 тур
    18 октября, пятница
    12:00
    Зенит (мол)
    4:1
    Ростов (мол)
    Матч завершен
    18 октября, пятница
    14:00
    Спартак М (мол)
    1:0
    Рубин (мол)
    Матч завершен
    18 октября, пятница
    14:00
    Тамбов (мол)
    2:1
    Урал (мол)
    Матч завершен
    Россия. ПФЛ. Зона Запад (2019/2020), 14 тур
    18 октября, пятница
    15:00
    Велес
    6:0
    Псков-747
    Матч завершен
    18 октября, пятница
    17:00
    Казанка
    5:1
    Родина
    Матч завершен
    Украина. Премьер-лига (2019/2020), 11 тур
    18 октября, пятница
    19:00
    Шахтер
    6:0
    Колос
    Матч завершен
    Россия. Премьер-лига (2019/2020), 13 тур
    18 октября, пятница
    19:30
    Ахмат
    0:2
    Локомотив
    Матч завершен
    Дания. Суперлига (2019/2020), 13 тур
    18 октября, пятница
    20:00
    Ольборг
    1:0
    Оденсе
    Матч завершен
    Турция. Суперлига (2019/2020), 8 тур
    18 октября, пятница
    20:30
    Галатасарай
    3:2
    Сивасспор
    Матч завершен
    Бельгия. Про-Лига (2019/2020), 11 тур
    18 октября, пятница
    21:30
    Роял Мускрон-Перувельц
    0:1
    Брюгге
    Матч завершен
    Германия. Бундеслига (2019/2020), 8 тур
    18 октября, пятница
    21:30
    Айнтрахт
    3:0
    Байер
    Матч завершен
    Франция. Лига 1 (2019/2020), 10 тур
    18 октября, пятница
    21:45
    Ницца
    1:4
    ПСЖ
    Матч завершен
    Англия. Чемпионшип (2019/2020), 12 тур
    18 октября, пятница
    21:45
    Кардифф
    1:1
    Шеффилд Уэнсдэй
    Матч завершен
    Испания. Примера (2019/2020), 9 тур
    18 октября, пятница
    22:00
    Гранада
    1:0
    Осасуна
    Матч завершен
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