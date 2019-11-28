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    Расписание матчей 28-11-2019

    октябрь 2019
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3
    ноябрь 2019
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1
    декабрь 2020
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5
    Предыдущий день Следующий день
    Бразилия. Серия А 2019, 35 тур
    28 ноября, четверг
    01:30
    Интернасьонал
    1:2
    Гойас
    Матч завершен
    28 ноября, четверг
    01:30
    Шапекоэнсе
    0:1
    Ботафого
    Матч завершен
    28 ноября, четверг
    03:00
    Баия
    1:1
    Атлетико Минейро
    Матч завершен
    28 ноября, четверг
    03:30
    Атлетико Паранаэнсе
    2:0
    Гремио
    Матч завершен
    28 ноября, четверг
    03:30
    Коринтианс
    3:0
    Аваи
    Матч завершен
    28 ноября, четверг
    03:30
    Фламенго
    4:1
    Сеара
    Матч завершен
    Лига Европы (2019/2020), 5 тур, группа C
    28 ноября, четверг
    18:50
    Краснодар
    1:0
    Базель
    Матч завершен
    28 ноября, четверг
    18:50
    Трабзонспор
    0:1
    Хетафе
    Матч завершен
    Лига Европы (2019/2020), 5 тур, группа L
    28 ноября, четверг
    18:50
    Астана
    2:1
    Манчестер Юнайтед
    Матч завершен
    28 ноября, четверг
    20:55
    АЗ Алкмаар
    2:2
    Партизан
    Матч завершен
    Лига Европы (2019/2020), 5 тур, группа G
    28 ноября, четверг
    20:55
    Фейеноорд
    2:2
    Рейнджерс
    Матч завершен
    28 ноября, четверг
    20:55
    Янг Бойз
    1:2
    Порту
    Матч завершен
    Лига Европы (2019/2020), 5 тур, группа H
    28 ноября, четверг
    20:55
    Ференцварош
    2:2
    Эспаньол
    Матч завершен
    28 ноября, четверг
    20:55
    ЦСКА
    1:1
    Лудогорец
    Матч завершен
    Лига Европы (2019/2020), 5 тур, группа I
    28 ноября, четверг
    20:55
    Александрия
    0:1
    Вольфсбург
    Матч завершен
    28 ноября, четверг
    20:55
    Сент-Этьен
    0:0
    Гент
    Матч завершен
    Лига Европы (2019/2020), 5 тур, группа J
    28 ноября, четверг
    20:55
    Истанбул Башакшехир
    0:3
    Рома
    Матч завершен
    28 ноября, четверг
    20:55
    Вольфсберг
    0:1
    Боруссия
    Матч завершен
    Лига Европы (2019/2020), 5 тур, группа K
    28 ноября, четверг
    20:55
    Бешикташ
    2:1
    Слован
    Матч завершен
    28 ноября, четверг
    20:55
    Брага
    3:3
    Вулверхэмптон
    Матч завершен
    Лига Европы (2019/2020), 5 тур, группа A
    28 ноября, четверг
    23:00
    Дюделанж
    0:2
    АПОЭЛ
    Матч завершен
    28 ноября, четверг
    23:00
    Севилья
    2:0
    Карабах
    Матч завершен
    Лига Европы (2019/2020), 5 тур, группа B
    28 ноября, четверг
    23:00
    Лугано
    0:1
    Копенгаген
    Матч завершен
    28 ноября, четверг
    23:00
    Мальме
    4:3
    Динамо
    Матч завершен
    Лига Европы (2019/2020), 5 тур, группа D
    28 ноября, четверг
    23:00
    Русенборг
    1:2
    ЛАСК
    Матч завершен
    28 ноября, четверг
    23:00
    Спортинг
    4:0
    ПСВ
    Матч завершен
    Лига Европы (2019/2020), 5 тур, группа E
    28 ноября, четверг
    23:00
    Лацио
    1:0
    ЧФР Клуж
    Матч завершен
    28 ноября, четверг
    23:00
    Селтик
    3:1
    Ренн
    Матч завершен
    Лига Европы (2019/2020), 5 тур, группа F
    28 ноября, четверг
    23:00
    Витория Гимараеш
    1:1
    Стандард
    Матч завершен
    28 ноября, четверг
    23:00
    Арсенал
    1:2
    Айнтрахт
    Матч завершен
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