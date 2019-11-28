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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Севилья - Карабах
Севилья - Карабах: обзор матча 28 ноября 2019
Севилья
28.11.2019, четверг, 23:00
Лига Европы, группа A, 5 тур
2 : 0
Завершен
Карабах
61'
Б. Хиль
90+2'
М. Даббур
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Севилья - Карабах
ГОЛ! 2:0!
М. Даббур
Пас отдал
Б. Хиль
90'
+2
ГОЛ! 1:0!
Б. Хиль
61'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Севилья
37
Яссин Буну
ВР
18
Серхио Эскудеро
ЛЗ
21
Серхи Гомес
ЦЗ
24
Алехандро Посо
ПЗ
23
Даниэль Карришу
ЦП
8
Неманья Гудель
ЦП
8
Оливер Торрес
ЦП
9
Рони Лопеш
ПВ
16
Мунир Эль-Хаддади
ЦФ
9
Мунас Даббур
ЦФ
14
Чичарито
ЦФ
Главный тренер
Хулен Лопетеги
Карабах
31
Асмир Бегович
ВР
12
Аилтон
ЦЗ
30
Аббас Гусейнов
ЦЗ
15
Бадави Гусейнов
ЦЗ
4
Рахиль Маммадов
ЦЗ
5
Максим Медведев
ЦЗ
2
Гара Гараев
ОП
20
Ричард Алмейда
ЦП
10
Абделлах Зубир
ЦП
9
Хайме
ЦП
8
Мичел
ЦП
Главный тренер
Гурбан Гурбанов
Севилья
31
Томаш Вацлик
ВР
23
Жюль Кунде
ЦЗ
17
Брайан Хиль
ЛВ
7
Лукас Окампос
ЛВ
20
Франко Васкес
АП
Карабах
13
Вагнер да Силва
ВР
14
Рашад Садыгов
ЦЗ
23
Файкал Реррас
ЦЗ
10
Дани Кинтана
ЦП
7
Араз Абдуллаев
ЦП
11
Махир Эмрели
ЦФ
3-3-1-3
37
Буну
18
Эскудеро
21
Гомес
24
Посо
23
Карришу
8
Гудель
8
Торрес
9
Лопеш
14
Чичарито
9
Даббур
16
Эль-Хаддади
3-3-4
31
Бегович
15
Гусейнов
4
Маммадов
5
Медведев
12
Аилтон
2
Гараев
30
Гусейнов
10
Зубир
9
Хайме
8
Мичел
20
Алмейда
Остались в запасе
Севилья
Карабах
17
Брайан Хиль
ЛВ
31
Томаш Вацлик
ВР
23
Жюль Кунде
ЦЗ
20
Франко Васкес
АП
7
Лукас Окампос
ЛВ
Главный тренер
Хулен Лопетеги
13
Вагнер да Силва
ВР
14
Рашад Садыгов
ЦЗ
23
Файкал Реррас
ЦЗ
10
Дани Кинтана
ЦП
7
Араз Абдуллаев
ЦП
11
Махир Эмрели
ЦФ
Главный тренер
Гурбан Гурбанов
Остались в запасе
17
Брайан Хиль
ЛВ
31
Томаш Вацлик
ВР
23
Жюль Кунде
ЦЗ
20
Франко Васкес
АП
7
Лукас Окампос
ЛВ
Остались в запасе
13
Вагнер да Силва
ВР
14
Рашад Садыгов
ЦЗ
23
Файкал Реррас
ЦЗ
10
Дани Кинтана
ЦП
7
Араз Абдуллаев
ЦП
11
Махир Эмрели
ЦФ
Главный тренер
Хулен Лопетеги
Главный тренер
Гурбан Гурбанов
Статистика матча Севилья - Карабах
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Севилья
Испания. Примера, 14 тур
Реал Сосьедад
- : -
29.11.2026
Севилья
Испания. Примера, 13 тур
Севилья
1 : 1
21.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 12 тур
Севилья
0 : 0
06.11.2026
Алавес
Испания. Примера, 11 тур
Хетафе
3 : 1
01.11.2026
Севилья
Испания. Примера, 10 тур
Севилья
2 : 0
26.10.2026
Осасуна
Испания. Примера, 9 тур
Реал
4 : 1
18.10.2026
Севилья
Карабах
Азербайджан. Премьер-лига, 13 тур
Карабах
- : -
29.11.2026
Сумгаит
Азербайджан. Премьер-лига, 12 тур
Кяпаз
0 : 0
22.11.2026
Карабах
Азербайджан. Премьер-лига, 11 тур
Карабах
0 : 1
06.11.2026
Туран Товуз
Азербайджан. Премьер-лига, 10 тур
Габала
0 : 0
31.10.2026
Карабах
Азербайджан. Премьер-лига, 9 тур
Сабах
0 : 0
25.10.2026
Карабах
Азербайджан. Премьер-лига, 8 тур
Карабах
3 : 3
17.10.2026
Нефтчи
Информация о матче
Стадион:
Рамон Санчес Писхуан
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 3
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