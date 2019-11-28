Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Лацио - ЧФР Клуж
Лацио - ЧФР Клуж: обзор матча 28 ноября 2019
Лацио
28.11.2019, четверг, 23:00
Лига Европы, группа E, 5 тур
1 : 0
Завершен
ЧФР Клуж
24'
Х. Корреа
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Лацио - ЧФР Клуж
Замена
Патрик
️️️️
Л. Альберто
80'
Замена
С. Лулич
️️️️
Джони
75'
73'
Замена
М. Сушич
️️️️
А. Петелеу
68'
Желтая карточка
Л. Траоре
65'
Замена
Л. Траоре
️️️️
А. Паун-Александру
Замена
Ф. Кайседо
️️️️
Б. Адеканье
65'
62'
Замена
Ч. Деяк
️️️️
М. Бордеяну
Желтая карточка
Б. Адеканье
57'
45'
+3
Желтая карточка
Д. Джокович
ГОЛ! 1:0!
Х. Корреа
Пас отдал
Б. Адеканье
24'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лацио
1
Силвио Прото
ВР
15
Баштуш
ЦЗ
15
Франческо Ачерби
ЦЗ
3
Денис Вавро
ЦЗ
29
Мануэль Лаццари
ПЗ
24
Джони
ЛВ
16
Марко Пароло
ЦП
32
Данило Катальди
ЦП
18
Луис Альберто
АП
32
Хоакин Корреа
ЦФ
11
Бобби Адеканье
ЦФ
Главный тренер
Симоне Индзаги
ЧФР Клуж
1
Гедрюс Арлаускис
ВР
75
Майк Сестор
ВР
71
Андрей Петелеу
ЦЗ
45
Камора
ЦЗ
39
Кевин Боли
ЦЗ
33
Андрей Буркэ
ЦЗ
10
Адриан Паун-Александру
ЛВ
88
Дамьян Джокович
ЦП
19
Хуан Кулио
ЦП
37
Михай Бордеяну
ЦП
29
Биллел Омрани
ЦФ
Главный тренер
Дан Петреску
Лацио
22
Гуидо Гуерриери
ВР
52
Лука Фальбо
ЦЗ
5
Луис Фелипе
ЦЗ
4
Патрик
ЦЗ
19
Сенад Лулич
ЛП
10
Фелипе Кайседо
ЦФ
ЧФР Клуж
88
Хесус Фернандес
ВР
28
Александру Пашкану
ЦЗ
16
Матео Сушич
ЦЗ
28
Овидиу Хобан
ЦП
10
Чиприан Деяк
ЦП
23
Кэтэлин Голофка
ЦФ
90
Ласина Траоре
ЦФ
4-2-2-2
1
Прото
15
Баштуш
15
Ачерби
3
Вавро
29
Лаццари
16
Пароло
32
Катальди
24
Джони
18
Альберто
11
Адеканье
32
Корреа
4-3-1-1
1
Арлаускис
45
Камора
39
Боли
33
Буркэ
71
Петелеу
88
Джокович
19
Кулио
37
Бордеяну
10
Паун-Александру
29
Омрани
18
Альберто
4
Патрик
4
Патрик
18
Альберто
24
Джони
19
Лулич
19
Лулич
24
Джони
11
Адеканье
10
Кайседо
10
Кайседо
11
Адеканье
71
Петелеу
16
Сушич
16
Сушич
71
Петелеу
37
Бордеяну
10
Деяк
10
Деяк
37
Бордеяну
10
Паун-Александру
90
Траоре
90
Траоре
10
Паун-Александру
Остались в запасе
Лацио
ЧФР Клуж
52
Лука Фальбо
ЦЗ
22
Гуидо Гуерриери
ВР
5
Луис Фелипе
ЦЗ
Главный тренер
Симоне Индзаги
23
Кэтэлин Голофка
ЦФ
28
Александру Пашкану
ЦЗ
88
Хесус Фернандес
ВР
28
Овидиу Хобан
ЦП
Главный тренер
Дан Петреску
Остались в запасе
52
Лука Фальбо
ЦЗ
22
Гуидо Гуерриери
ВР
5
Луис Фелипе
ЦЗ
Остались в запасе
23
Кэтэлин Голофка
ЦФ
28
Александру Пашкану
ЦЗ
88
Хесус Фернандес
ВР
28
Овидиу Хобан
ЦП
Главный тренер
Симоне Индзаги
Главный тренер
Дан Петреску
Статистика матча Лацио - ЧФР Клуж
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Лацио
Италия. Серия А, 13 тур
Торино
- : -
28.11.2026
Лацио
Италия. Серия А, 12 тур
Лацио
3 : 0
21.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 11 тур
Наполи
1 : 1
08.11.2026
Лацио
Италия. Серия А, 10 тур
Лацио
2 : 1
01.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 9 тур
Сассуоло
2 : 6
27.10.2026
Лацио
Италия. Серия А, 8 тур
Лацио
2 : 1
24.10.2026
Парма
ЧФР Клуж
Румыния. Лига I, 17 тур
Волунтари
- : -
28.11.2026
ЧФР Клуж
Румыния. Лига I, 16 тур
ЧФР Клуж
3 : 2
21.11.2026
Оцелул
Румыния. Лига I, 15 тур
ЧФР Клуж
0 : 0
08.11.2026
Университатя
Румыния. Лига I, 14 тур
Петролул
1 : 1
31.10.2026
ЧФР Клуж
Румыния. Лига I, 13 тур
ЧФР Клуж
2 : 2
25.10.2026
Динамо Бухарест
Румыния. Лига I, 12 тур
УТА Арад
1 : 0
18.10.2026
ЧФР Клуж
Информация о матче
Стадион:
Олимпико
Новости команд
Все
Лацио
ЧФР Клуж
«Лацио» – «Лечче»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
Серия А: шансы «Лацио» и «Лечче» на победу в матче 12-го тура
20 ноября
«Наполи» – «Лацио»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Серия А Италия: шансы «Наполи» и «Лацио» на победу в матче 11 тура
7 ноября
«Лацио» – «Кальяри»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 1 ноября 2026
1 ноября
«Лацио» – «Лечче»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
Серия А: шансы «Лацио» и «Лечче» на победу в матче 12-го тура
20 ноября
«Наполи» – «Лацио»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Серия А Италия: шансы «Наполи» и «Лацио» на победу в матче 11 тура
7 ноября
«Лацио» – «Кальяри»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 1 ноября 2026
1 ноября
«Тромсе» – «ЧФР»: кто победит в матче 3-го квалификационного раунда Лиги Конференций 2026/2027
12 августа
«ЧФР» – «Тромсе»: кто победит в матче 3-го квалификационного раунда Лиги Конференций 2026
5 августа
Экс-игрок сборной Франции может оказаться в РПЛ
19 февраля
4
Казахстанский клуб хочет усилиться двумя экс-игроками «Челси»
28 января
У московского клуба сорвался трансфер экс-игрока ЦСКА
25 января
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+