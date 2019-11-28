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Лига Европы 2026/2027
Витория Гимараеш - Стандард
Витория Гимараеш - Стандард: обзор матча 28 ноября 2019
Витория Гимараеш
28.11.2019, четверг, 23:00
Лига Европы, группа F, 5 тур
1 : 1
Завершен
Стандард
45+2'
А. Перейра
40'
М. Лестьенн (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Витория Гимараеш - Стандард
84'
Желтая карточка
З. Ванхесден
64'
Желтая карточка
К. Лайфис
52'
Желтая карточка
П. М'Поку
Желтая карточка
Л. Эвангелиста
47'
ГОЛ! 1:1!
А. Перейра
Пас отдал
Л. Эвангелиста
45'
+2
Желтая карточка
Микел
44'
42'
Желтая карточка
С. Бастьен
Желтая карточка
Э. Тапсоба
42'
40'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
М. Лестьенн
Желтая карточка
Ф. Анен
39'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Витория Гимараеш
1
Дуглас
ВР
29
Флоран Анен
ЛЗ
12
Эдмон Тапсоба
ЦЗ
24
Микел
ОП
30
Лукас Эвангелиста
ЦП
31
Денис Вилль Поа
ЦП
10
Маркус Эдвардс
ПВ
19
Бруно Дуарте
ЦФ
89
Энрике
ЦФ
95
Андре Перейра
ЦФ
Главный тренер
Хиль Ламейрас
Стандард
23
Мергим Войвода
ЦЗ
13
Зиньо Ванхесден
ЦЗ
59
Гойко Цимирот
ЦП
22
Самюэль Бастьен
ЦП
34
Константинос Лайфис
ЦП
16
Мехди Карсела-Гонсалес
ЦП
9
Рено Эмон
ЦФ
17
Максим Лестьенн
ЦФ
40
Поль-Жозе М'Поку
ЦФ
Главный тренер
Мишель Прюдомм
Витория Гимараеш
56
Мигель Силва
ВР
3
Фредерико Венансио
ЦЗ
11
Давидсон
ЦП
88
Пепе
ЦП
73
Аль Мусрати
ЦП
10
Рочинья
ЦФ
9
Лео Бонатини
ЦФ
Стандард
32
Ваня Милинкович-Савич
ВР
13
Сенна Мянго
ЛЗ
19
Коллинс Фай
ЦЗ
58
Обби Уларе
ЦФ
9
Дуйе Чоп
ЦФ
2-1-2-1-3
1
Дуглас
29
Анен
12
Тапсоба
24
Микел
30
Эвангелиста
31
Поа
10
Эдвардс
95
Перейра
89
Энрике
19
Дуарте
2-4-3
23
Войвода
13
Ванхесден
22
Бастьен
34
Лайфис
16
Карсела-Гонсалес
59
Цимирот
40
М'Поку
17
Лестьенн
9
Эмон
Остались в запасе
Витория Гимараеш
Стандард
10
Рочинья
ЦФ
11
Давидсон
ЦП
56
Мигель Силва
ВР
3
Фредерико Венансио
ЦЗ
88
Пепе
ЦП
73
Аль Мусрати
ЦП
9
Лео Бонатини
ЦФ
Главный тренер
Хиль Ламейрас
13
Сенна Мянго
ЛЗ
32
Ваня Милинкович-Савич
ВР
19
Коллинс Фай
ЦЗ
58
Обби Уларе
ЦФ
9
Дуйе Чоп
ЦФ
Главный тренер
Мишель Прюдомм
Остались в запасе
10
Рочинья
ЦФ
11
Давидсон
ЦП
56
Мигель Силва
ВР
3
Фредерико Венансио
ЦЗ
88
Пепе
ЦП
73
Аль Мусрати
ЦП
9
Лео Бонатини
ЦФ
Остались в запасе
13
Сенна Мянго
ЛЗ
32
Ваня Милинкович-Савич
ВР
19
Коллинс Фай
ЦЗ
58
Обби Уларе
ЦФ
9
Дуйе Чоп
ЦФ
Главный тренер
Хиль Ламейрас
Главный тренер
Мишель Прюдомм
Статистика матча Витория Гимараеш - Стандард
4
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
4
Матчи команд
Витория Гимараеш
Португалия. Примейра, 12 тур
Витория Гимараеш
- : -
28.11.2026
Эштрела
Португалия. Примейра, 11 тур
Витория Гимараеш
1 : 2
08.11.2026
Порту
Португалия. Примейра, 10 тур
Жил Висенте
0 : 0
02.11.2026
Витория Гимараеш
Португалия. Примейра, 9 тур
Витория Гимараеш
5 : 0
23.10.2026
Маритиму
Португалия. Примейра, 8 тур
Бенфика
2 : 0
11.10.2026
Витория Гимараеш
Португалия. Примейра, 7 тур
Витория Гимараеш
1 : 1
20.09.2026
Морейренcе
Стандард
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Стандард
- : -
29.11.2026
Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Ломмел
1 : 2
22.11.2026
Стандард
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Стандард
3 : 0
06.11.2026
Беверен
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Стандард
1 : 1
31.10.2026
Кортрейк
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Генк
2 : 1
25.10.2026
Стандард
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
Стандард
0 : 1
11.10.2026
Шарлеруа
Информация о матче
Стадион:
Афонсо Энрике
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