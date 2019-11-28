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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Ференцварош - Эспаньол
Ференцварош - Эспаньол: обзор матча 28 ноября 2019
Ференцварош
28.11.2019, четверг, 20:55
Лига Европы, группа H, 5 тур
2 : 2
Завершен
Эспаньол
31'
О. Мелендо
90+6'
С. Дардер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ференцварош - Эспаньол
90'
+6
ГОЛ! 0:2!
С. Дардер
Вторая желтая
Э. Чивич
90'
+4
90'
Желтая карточка
А. Итурраспе
76'
Желтая карточка
Д. Вила
76'
Желтая карточка
Ф. Калеро
43'
Желтая карточка
Л. Лопес
31'
ГОЛ! 0:1!
О. Мелендо
Желтая карточка
Э. Чивич
12'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ференцварош
90
Денеш Дибус
ВР
77
Элдар Чивич
ЛЗ
14
Игорь Харатин
ОП
88
Исаэль
ЦП
17
Роланд Варга
ЦФ
26
Герго Ловренчич
ЦФ
Главный тренер
Томас Долль
Эспаньол
13
Диего Лопес
ВР
12
Дидач Вила
ЛЗ
22
Льюис Лопес
ЦЗ
20
Фернандо Калеро
ЦЗ
14
Себастьен Корчиа
ПЗ
8
Андер Итурраспе
ЦП
23
Эстебан Гранеро
ЦП
21
Оскар Мелендо
ПВ
9
Виктор Кампусано
ЦФ
Главный тренер
Давид Галльего
Ференцварош
99
Давид Гроф
ВР
14
Николай Сигневич
ЦФ
Эспаньол
1
Андрес Прието
ВР
17
Адрия Педроса
ЛЗ
20
Бернардо Эспиноcа
ЦЗ
2
Виктор Гомес
ПЗ
10
Серхи Дардер
ЦП
9
Хонатан Кальери
ЦФ
1-1-1-2
90
Дибус
77
Чивич
14
Харатин
88
Исаэль
26
Ловренчич
17
Варга
4-2-1-1
13
Лопес
14
Корчиа
22
Лопес
20
Калеро
12
Вила
8
Итурраспе
23
Гранеро
21
Мелендо
9
Кампусано
Остались в запасе
Ференцварош
Эспаньол
99
Давид Гроф
ВР
14
Николай Сигневич
ЦФ
Главный тренер
Томас Долль
2
Виктор Гомес
ПЗ
1
Андрес Прието
ВР
17
Адрия Педроса
ЛЗ
20
Бернардо Эспиноcа
ЦЗ
10
Серхи Дардер
ЦП
9
Хонатан Кальери
ЦФ
Главный тренер
Давид Галльего
Остались в запасе
99
Давид Гроф
ВР
14
Николай Сигневич
ЦФ
Остались в запасе
2
Виктор Гомес
ПЗ
1
Андрес Прието
ВР
17
Адрия Педроса
ЛЗ
20
Бернардо Эспиноcа
ЦЗ
10
Серхи Дардер
ЦП
9
Хонатан Кальери
ЦФ
Главный тренер
Томас Долль
Главный тренер
Давид Галльего
Статистика матча Ференцварош - Эспаньол
3
1
5
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
3
5
Матчи команд
Ференцварош
Лига Европы, 5 тур
Ференцварош
- : -
26.11.2026
Целе
Венгрия. Национальный чемпионат, 14 тур
Ференцварош
1 : 3
21.11.2026
Дьер
Венгрия. Национальный чемпионат, 13 тур
Вашаш
0 : 2
08.11.2026
Ференцварош
Лига Европы, 4 тур
Милан
0 : 2
05.11.2026
Ференцварош
Венгрия. Национальный чемпионат, 12 тур
Ференцварош
2 : 0
01.11.2026
Пакш
Венгрия. Национальный чемпионат, 11 тур
Ференцварош
5 : 0
25.10.2026
МТК
Эспаньол
Испания. Примера, 14 тур
Эспаньол
- : -
30.11.2026
Хетафе
Испания. Примера, 13 тур
Атлетик
0 : 1
20.11.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 12 тур
Эспаньол
0 : 0
07.11.2026
Депортиво
Испания. Примера, 11 тур
Вильярреал
0 : 1
30.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 10 тур
Расинг
2 : 1
24.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 9 тур
Эспаньол
0 : 1
17.10.2026
Атлетико
Информация о матче
Стадион:
Альберт Флориан Стэдиум
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