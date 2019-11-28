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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Лугано - Копенгаген
Лугано - Копенгаген: обзор матча 28 ноября 2019
Лугано
28.11.2019, четверг, 23:00
Лига Европы, группа B, 5 тур
0 : 1
Завершен
Копенгаген
27'
Н. Томсен
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Лугано - Копенгаген
90'
Желтая карточка
С. Папаяннопулос
86'
Замена
Г. Варела
️️️️
М. Сантос
79'
Замена
Р. Мудражия
️️️️
Н. Томсен
74'
Замена
Р. Фалк-Йенсен
️️️️
П. Бьель
37'
Желтая карточка
Зека
27'
ГОЛ! 0:1!
Н. Томсен
Пас отдал
К. Бартолец
Начало матча
Показать весь матч
Статистика матча Лугано - Копенгаген
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Лугано
Лига конференций, 4 тур
Яблонец
- : -
26.11.2026
Лугано
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Лугано
2 : 1
21.11.2026
Грассхоппер
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Санкт-Галлен
5 : 0
08.11.2026
Лугано
Лига конференций, 3 тур
Лугано
3 : 0
05.11.2026
Кауно Жальгирис
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Лугано
2 : 1
01.11.2026
Базель
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Тун
2 : 3
25.10.2026
Лугано
Копенгаген
Лига конференций, 4 тур
Интер
- : -
26.11.2026
Копенгаген
Дания. Суперлига, 15 тур
Нордшелланд
5 : 0
22.11.2026
Копенгаген
Дания. Суперлига, 14 тур
Копенгаген
1 : 0
08.11.2026
Брондбю
Лига конференций, 3 тур
Копенгаген
2 : 1
05.11.2026
Иберия 1999
Дания. Суперлига, 13 тур
Сендерийск
0 : 2
02.11.2026
Копенгаген
Дания. Суперлига, 12 тур
Копенгаген
1 : 1
26.10.2026
Оденсе
Информация о матче
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Копенгаген
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