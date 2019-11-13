Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Расписание матчей 13-11-2019

    октябрь 2019
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3
    ноябрь 2019
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1
    декабрь 2020
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5
    Предыдущий день Следующий день
    Россия. ФНЛ (2019/2020), 23 тур
    13 ноября, среда
    12:30
    Спартак-2
    1:3
    Армавир
    Матч завершен
    13 ноября, среда
    14:00
    Нефтехимик
    1:1
    Авангард
    Матч завершен
    13 ноября, среда
    15:00
    Краснодар-2
    4:0
    Енисей
    Матч завершен
    13 ноября, среда
    18:30
    Текстильщик
    0:2
    Томь
    Матч завершен
    13 ноября, среда
    18:30
    Факел
    0:2
    СКА-Хабаровск
    Матч завершен
    13 ноября, среда
    18:30
    Химки
    0:2
    Ротор
    Матч завершен
    13 ноября, среда
    18:30
    Чайка
    3:1
    Мордовия
    Матч завершен
    13 ноября, среда
    18:30
    Шинник
    3:1
    Луч
    Матч завершен
    13 ноября, среда
    19:00
    Чертаново
    3:1
    Балтика
    Матч завершен
    13 ноября, среда
    19:30
    Торпедо
    0:2
    Пари НН
    Матч завершен
    • Читайте нас: 
    11