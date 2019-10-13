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    Расписание матчей 13-10-2019

    сентябрь 2019
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6
    октябрь 2019
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3
    ноябрь 2019
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1
    Предыдущий день Следующий день
    Бразилия. Серия А 2019, 25 тур
    13 октября, воскресенье
    01:00
    Флуминенсе
    2:0
    Баия
    Матч завершен
    13 октября, воскресенье
    03:00
    Палмейрас
    1:0
    Ботафого
    Матч завершен
    13 октября, воскресенье
    22:00
    Атлетико Паранаэнсе
    0:2
    Фламенго
    Матч завершен
    13 октября, воскресенье
    22:00
    Васко да Гама
    1:0
    Форталеза
    Матч завершен
    13 октября, воскресенье
    22:00
    Интернасьонал
    0:0
    Сантос
    Матч завершен
    13 октября, воскресенье
    22:00
    Сеара
    1:0
    Аваи
    Матч завершен
    Россия. ПФЛ. Зона Восток (2019/2020), 14 тур
    13 октября, воскресенье
    09:00
    Чита
    3:3
    Сахалин
    Матч завершен
    13 октября, воскресенье
    11:00
    Зенит
    2:0
    Новосибирск
    Матч завершен
    Россия. ПФЛ. Зона Урал-Поволжье (2019/2020), 14 тур
    13 октября, воскресенье
    13:00
    Волга
    2:2
    Носта
    Матч завершен
    13 октября, воскресенье
    13:00
    Тюмень
    0:0
    Челябинск
    Матч завершен
    13 октября, воскресенье
    13:00
    Уфа-2
    1:2
    Урал-2
    Матч завершен
    13 октября, воскресенье
    14:00
    Звезда
    1:3
    Лада Д
    Матч завершен
    13 октября, воскресенье
    14:00
    КАМАЗ
    0:0
    Зенит-Ижевск
    Матч завершен
    13 октября, воскресенье
    16:00
    Лада-Тольятти
    1:3
    Акрон
    Матч завершен
    Россия. ПФЛ. Зона Центр (2019/2020), 13 тур
    13 октября, воскресенье
    13:00
    Химки-2
    2:1
    Строгино
    Матч завершен
    Товарищеские матчи. Сборные 2019
    13 октября, воскресенье
    15:00
    Бразилия
    1:1
    Нигерия
    Матч завершен
    13 октября, воскресенье
    17:00
    Аргентина
    6:1
    Эквадор
    Матч завершен
    Отбор ЧЕ-2020 2019, 8 тур, группа I
    13 октября, воскресенье
    16:00
    Казахстан
    0:2
    Бельгия
    Матч завершен
    13 октября, воскресенье
    19:00
    Кипр
    0:5
    Россия
    Матч завершен
    13 октября, воскресенье
    19:00
    Шотландия
    6:0
    Сан-Марино
    Матч завершен
    Отбор ЧЕ-2020 2019, 8 тур, группа C
    13 октября, воскресенье
    19:00
    Белоруссия
    1:2
    Нидерланды
    Матч завершен
    13 октября, воскресенье
    21:45
    Эстония
    0:3
    Германия
    Матч завершен
    Отбор ЧЕ-2020 2019, 8 тур, группа E
    13 октября, воскресенье
    19:00
    Венгрия
    1:0
    Азербайджан
    Матч завершен
    13 октября, воскресенье
    21:45
    Уэльс
    1:1
    Хорватия
    Матч завершен
    Отбор ЧЕ-2020 2019, 8 тур, группа G
    13 октября, воскресенье
    21:45
    Польша
    2:0
    Северная Македония
    Матч завершен
    13 октября, воскресенье
    21:45
    Словения
    0:1
    Австрия
    Матч завершен
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