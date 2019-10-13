сентябрь 2019
октябрь 2019
Бразилия. Серия А 2019, 25 тур
13 октября, воскресенье
01:00
Матч завершен
13 октября, воскресенье
22:00
Матч завершен
13 октября, воскресенье
22:00
Матч завершен
13 октября, воскресенье
22:00
Матч завершен
Россия. ПФЛ. Зона Восток (2019/2020), 14 тур
Россия. ПФЛ. Зона Урал-Поволжье (2019/2020), 14 тур
13 октября, воскресенье
14:00
Матч завершен
13 октября, воскресенье
16:00
Матч завершен
Россия. ПФЛ. Зона Центр (2019/2020), 13 тур
Товарищеские матчи. Сборные 2019
Отбор ЧЕ-2020 2019, 8 тур, группа I
Отбор ЧЕ-2020 2019, 8 тур, группа C
13 октября, воскресенье
19:00
Матч завершен
Отбор ЧЕ-2020 2019, 8 тур, группа E
Отбор ЧЕ-2020 2019, 8 тур, группа G