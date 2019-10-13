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Расписание матчей
Отборочные матчи к ЧЕ
Уэльс - Хорватия
Уэльс - Хорватия: обзор матча 13 октября 2019
Уэльс
13.10.2019, воскресенье, 21:45
Отбор ЧЕ-2020, группа E, 8 тур
1 : 1
Завершен
Хорватия
45+3'
Г. Бэйл
9'
Н. Влашич
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Уэльс - Хорватия
Желтая карточка
Д. Джеймс
90'
+6
90'
Замена
М. Бадель
️️️️
Л. Модрич
89'
Желтая карточка
Л. Модрич
Желтая карточка
Д. Аллен
86'
Замена
Т. Робертс
️️️️
К. Мур
86'
85'
Желтая карточка
И. Ракитич
Замена
Х. Уилсон
️️️️
Д. Уильямс
68'
64'
Замена
А. Ребич
️️️️
Б. Петкович
Желтая карточка
К. Мур
57'
46'
Желтая карточка
Б. Петкович
46'
Замена
И. Ракитич
️️️️
М. Ковачич
45'
+5
Желтая карточка
Д. Ловрен
ГОЛ! 1:1!
Г. Бэйл
Пас отдал
Б. Дэвис
45'
+3
15'
Желтая карточка
Д. Вида
9'
ГОЛ! 0:1!
Н. Влашич
Пас отдал
Б. Петкович
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Уэльс
1
Уэйн Хеннесси
ВР
4
Бен Дэвис
ЛЗ
17
Том Локьер
ЦЗ
6
Джо Родон
ЦЗ
5
Итан Ампаду
ЦЗ
14
Коннор Робертс
ПЗ
11
Гарет Бэйл
ЦП
7
Джо Аллен
ЦП
18
Джонатан Уильямс
ЦП
20
Даниэль Джеймс
ПВ
13
Киффер Мур
ЦФ
Главный тренер
Райан Гиггз
Хорватия
1
Доминик Ливакович
ВР
3
Борна Баришич
ЛЗ
16
Тин Едвай
ЦЗ
6
Деян Ловрен
ЦЗ
21
Домагой Вида
ЦЗ
7
Йосип Брекало
ЛВ
14
Иван Перишич
ЛВ
8
Матео Ковачич
ЦП
10
Лука Модрич
ЦП
13
Никола Влашич
АП
17
Бруно Петкович
ЦФ
Главный тренер
Златко Далич
Уэльс
12
Дэнни Уорд
ВР
21
Адам Дэвис
ВР
3
Нил Тэйлор
ЛЗ
6
Эшли Уилльямс
ЦЗ
2
Крис Гантер
ЦЗ
8
Том Лоуренс
ЛВ
23
Уилл Волкс
ЦП
8
Харри Уилсон
ПВ
18
Сэм Воукс
ЦФ
9
Тайлер Робертс
ЦФ
Хорватия
12
Ловре Калинич
ВР
0
Дино Перич
ЦЗ
22
Карло Бартолец
ЦЗ
17
Анте Ребич
ЛВ
16
Мислав Оршич
ЛВ
7
Иван Ракитич
ЦП
14
Филип Брадарич
ЦП
19
Милан Бадель
ЦП
15
Марио Пашалич
АП
3-2-3-1-1
1
Хеннесси
17
Локьер
6
Родон
5
Ампаду
4
Дэвис
14
Робертс
11
Бэйл
7
Аллен
18
Уильямс
20
Джеймс
13
Мур
4-2-3-1
1
Ливакович
16
Едвай
6
Ловрен
21
Вида
3
Баришич
8
Ковачич
10
Модрич
7
Брекало
13
Влашич
14
Перишич
17
Петкович
18
Уильямс
8
Уилсон
8
Уилсон
18
Уильямс
13
Мур
9
Робертс
9
Робертс
13
Мур
17
Петкович
17
Ребич
17
Ребич
17
Петкович
8
Ковачич
7
Ракитич
7
Ракитич
8
Ковачич
10
Модрич
19
Бадель
19
Бадель
10
Модрич
Остались в запасе
Уэльс
Хорватия
8
Том Лоуренс
ЛВ
12
Дэнни Уорд
ВР
21
Адам Дэвис
ВР
3
Нил Тэйлор
ЛЗ
6
Эшли Уилльямс
ЦЗ
2
Крис Гантер
ЦЗ
23
Уилл Волкс
ЦП
18
Сэм Воукс
ЦФ
Главный тренер
Райан Гиггз
16
Мислав Оршич
ЛВ
12
Ловре Калинич
ВР
0
Дино Перич
ЦЗ
22
Карло Бартолец
ЦЗ
14
Филип Брадарич
ЦП
15
Марио Пашалич
АП
Главный тренер
Златко Далич
Остались в запасе
8
Том Лоуренс
ЛВ
12
Дэнни Уорд
ВР
21
Адам Дэвис
ВР
3
Нил Тэйлор
ЛЗ
6
Эшли Уилльямс
ЦЗ
2
Крис Гантер
ЦЗ
23
Уилл Волкс
ЦП
18
Сэм Воукс
ЦФ
Остались в запасе
16
Мислав Оршич
ЛВ
12
Ловре Калинич
ВР
0
Дино Перич
ЦЗ
22
Карло Бартолец
ЦЗ
14
Филип Брадарич
ЦП
15
Марио Пашалич
АП
Главный тренер
Райан Гиггз
Главный тренер
Златко Далич
Статистика матча Уэльс - Хорватия
3
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
5
Матчи команд
Уэльс
Лига наций, 6 тур
Уэльс
2 : 3
17.11.2026
Португалия
Лига наций, 5 тур
Норвегия
3 : 1
14.11.2026
Уэльс
Лига наций, 4 тур
Уэльс
0 : 1
04.10.2026
Дания
Лига наций, 3 тур
Уэльс
2 : 1
01.10.2026
Норвегия
Лига наций, 2 тур
Дания
2 : 0
27.09.2026
Уэльс
Хорватия
Лига наций, 6 тур
Хорватия
2 : 1
15.11.2026
Чехия
Лига наций, 5 тур
Англия
2 : 1
12.11.2026
Хорватия
Лига наций, 4 тур
Хорватия
1 : 2
06.10.2026
Испания
Лига наций, 3 тур
Хорватия
0 : 7
03.10.2026
Англия
Лига наций, 2 тур
Испания
4 : 1
29.09.2026
Хорватия
Информация о матче
Стадион:
Кардифф Сити
Где смотреть матч:
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