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    Расписание матчей 30-09-2019

    август 2019
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1
    сентябрь 2019
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6
    октябрь 2019
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3
    Предыдущий день Следующий день
    США. МЛС 2019
    30 сентября, понедельник
    00:01
    Коламбус
    2:0
    Филадельфия Юнион
    Матч завершен
    30 сентября, понедельник
    00:01
    Монреаль Импакт
    1:1
    Атланта Юнайтед
    Матч завершен
    30 сентября, понедельник
    00:01
    Нью-Инглэнд Революшн
    2:0
    Нью-Йорк Сити
    Матч завершен
    30 сентября, понедельник
    00:01
    Нью-Йорк Ред Буллз
    0:0
    Ди Си Юнайтед
    Матч завершен
    30 сентября, понедельник
    00:01
    Цинциннати
    1:1
    Орландо Сити
    Матч завершен
    30 сентября, понедельник
    00:01
    Чикаго Файр
    2:2
    Торонто
    Матч завершен
    30 сентября, понедельник
    02:30
    Колорадо
    3:0
    Даллас
    Матч завершен
    30 сентября, понедельник
    02:30
    Лос-Анджелес Гэлакси
    3:4
    Ванкувер Уайткепс
    Матч завершен
    30 сентября, понедельник
    02:30
    Миннесота Юнайтед
    1:1
    Лос-Анджелес
    Матч завершен
    30 сентября, понедельник
    02:30
    Реал Солт-Лейк
    2:1
    Хьюстон
    Матч завершен
    30 сентября, понедельник
    02:30
    Сан-Хосе
    0:1
    Сиэтл
    Матч завершен
    30 сентября, понедельник
    02:30
    Канзаc Сити
    2:2
    Портленд
    Матч завершен
    Бразилия. Серия А 2019, 22 тур
    30 сентября, понедельник
    01:00
    Атлетико Паранаэнсе
    1:1
    Шапекоэнсе
    Матч завершен
    30 сентября, понедельник
    01:00
    Атлетико Минейро
    2:1
    Сеара
    Матч завершен
    Россия. ПФЛ. Зона Урал-Поволжье (2019/2020), 12 тур
    30 сентября, понедельник
    13:00
    Уфа-2
    1:0
    Челябинск
    Матч завершен
    30 сентября, понедельник
    18:30
    КАМАЗ
    0:1
    Носта
    Матч завершен
    Россия. ФНЛ (2019/2020), 15 тур
    30 сентября, понедельник
    17:00
    Краснодар-2
    0:0
    Факел
    Матч завершен
    Чехия. Синот Лига (2019/2020), 11 тур
    30 сентября, понедельник
    19:00
    Баник
    3:0
    Пршибрам
    Матч завершен
    30 сентября, понедельник
    19:00
    Слован
    4:2
    Динамо
    Матч завершен
    Россия. Премьер-лига (2019/2020), 11 тур
    30 сентября, понедельник
    19:30
    Сочи
    2:0
    Ахмат
    Матч завершен
    Турция. Суперлига (2019/2020), 6 тур
    30 сентября, понедельник
    20:00
    Газиантеп
    1:1
    Гезтепе
    Матч завершен
    Дания. Суперлига (2019/2020), 11 тур
    30 сентября, понедельник
    20:00
    Хорсенс
    1:1
    Эсбьерг
    Матч завершен
    Норвегия. Элитсериен 2019, 23 тур
    30 сентября, понедельник
    20:00
    Викинг
    4:1
    Мьёндален
    Матч завершен
    Италия. Серия А (2019/2020), 6 тур
    30 сентября, понедельник
    21:45
    Парма
    3:2
    Торино
    Матч завершен
    Англия. Премьер-лига (2019/2020), 7 тур
    30 сентября, понедельник
    22:00
    Манчестер Юнайтед
    1:1
    Арсенал
    Матч завершен
    Португалия. Примейра (2019/2020), 7 тур
    30 сентября, понедельник
    22:15
    Авеш
    0:1
    Спортинг
    Матч завершен
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