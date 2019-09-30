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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Парма - Торино
Парма - Торино: обзор матча 30 сентября 2019
Парма
30.09.2019, понедельник, 21:45
Италия. Серия А, 6 тур
3 : 2
Завершен
Торино
2'
Д. Кулушевски
45+3'
А. Корнелиус
88'
Р. Инглесе
12'
К. Ансальди
43'
А. Белотти (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Парма - Торино
ГОЛ! 3:2!
Р. Инглесе
88'
87'
Замена
С. Дзадза
️️️️
А. Белотти
81'
Замена
К. Джиджи
️️️️
К. Ансальди
Замена
Р. Инглесе
️️️️
Эрнани
78'
Желтая карточка
Эрнани
68'
Замена
Ю. Куцка
️️️️
А. Барилла
66'
59'
Замена
Д. Лаксальт
️️️️
С. Верди
Замена
Д. Пеццелла
️️️️
Р. Гальоло
46'
ГОЛ! 2:2!
А. Корнелиус
Пас отдал
Д. Кулушевски
45'
+3
43'
ГОЛ с пенальти! 1:2!
А. Белотти
Желтая карточка
В. Лорини
41'
35'
Желтая карточка
Т. Ринкон
29'
Вторая желтая
Бремер
21'
Желтая карточка
Бремер
12'
ГОЛ! 1:1!
К. Ансальди
Пас отдал
С. Верди
ГОЛ! 1:0!
Д. Кулушевски
Пас отдал
Жервиньо
2'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Парма
55
Луиджи Сепе
ВР
2
Симоне Якопони
ЦЗ
22
Бруну Алвеш
ЦЗ
5
Риккардо Гальоло
ЦЗ
16
Венсан Лорини
ПЗ
27
Жервиньо
ЛВ
23
Маттео Скоццарелла
ОП
23
Эрнани
ЦП
20
Антонино Барилла
ЦП
21
Деян Кулушевски
ЦП
14
Андреас Корнелиус
ЦФ
Главный тренер
Роберто Д'Аверса
Торино
46
Сальваторе Сиригу
ВР
63
Николя Н'Кулу
ЦЗ
14
Кристиан Ансальди
ЦЗ
3
Бремер
ЦЗ
4
Армандо Иццо
ЦЗ
34
Ола Эйна
ПЗ
8
Суалихо Мейте
ЦП
33
Даниэле Базелли
ЦП
8
Томас Ринкон
ЦП
90
Симоне Верди
АП
11
Андреа Белотти
ЦФ
Главный тренер
Вальтер Маццарри
Парма
91
Симоне Коломби
ВР
46
Фабрицио Аластра
ВР
3
Джузеппе Пеццелла
ЦЗ
55
Кастриот Дермаку
ЦЗ
14
Янн Карамо
ЛВ
16
Гастон Бругман
ОП
93
Маттиа Спрокати
ЦП
33
Юрай Куцка
ЦП
45
Роберто Инглесе
ЦФ
Торино
1
Самир Уйкани
ВР
21
Антонио Розати
ВР
93
Диего Лаксальт
ЛЗ
13
Лянко
ЦЗ
33
Кевин Бонифази
ЦЗ
26
Коффи Джиджи
ЦЗ
29
Лоренцо Де Сильвестри
ПЗ
23
Саша Лукич
ЦП
7
Алекс Беренгер
ПВ
44
Яго Фальке
ПВ
7
Винченцо Миллико
ЦФ
11
Симоне Дзадза
ЦФ
4-1-3-1-1
55
Сепе
2
Якопони
22
Алвеш
5
Гальоло
16
Лорини
23
Скоццарелла
23
Эрнани
20
Барилла
21
Кулушевски
27
Жервиньо
14
Корнелиус
3-2-3-1-1
46
Сиригу
14
Ансальди
3
Бремер
4
Иццо
34
Эйна
63
Н'Кулу
8
Мейте
33
Базелли
8
Ринкон
90
Верди
11
Белотти
5
Гальоло
3
Пеццелла
3
Пеццелла
5
Гальоло
20
Барилла
33
Куцка
33
Куцка
20
Барилла
23
Эрнани
45
Инглесе
45
Инглесе
23
Эрнани
90
Верди
93
Лаксальт
93
Лаксальт
90
Верди
14
Ансальди
26
Джиджи
26
Джиджи
14
Ансальди
11
Белотти
11
Дзадза
11
Дзадза
11
Белотти
Остались в запасе
Парма
Торино
14
Янн Карамо
ЛВ
91
Симоне Коломби
ВР
46
Фабрицио Аластра
ВР
55
Кастриот Дермаку
ЦЗ
16
Гастон Бругман
ОП
93
Маттиа Спрокати
ЦП
Главный тренер
Роберто Д'Аверса
7
Алекс Беренгер
ПВ
7
Винченцо Миллико
ЦФ
1
Самир Уйкани
ВР
21
Антонио Розати
ВР
13
Лянко
ЦЗ
33
Кевин Бонифази
ЦЗ
29
Лоренцо Де Сильвестри
ПЗ
23
Саша Лукич
ЦП
44
Яго Фальке
ПВ
Главный тренер
Вальтер Маццарри
Остались в запасе
14
Янн Карамо
ЛВ
91
Симоне Коломби
ВР
46
Фабрицио Аластра
ВР
55
Кастриот Дермаку
ЦЗ
16
Гастон Бругман
ОП
93
Маттиа Спрокати
ЦП
Остались в запасе
7
Алекс Беренгер
ПВ
7
Винченцо Миллико
ЦФ
1
Самир Уйкани
ВР
21
Антонио Розати
ВР
13
Лянко
ЦЗ
33
Кевин Бонифази
ЦЗ
29
Лоренцо Де Сильвестри
ПЗ
23
Саша Лукич
ЦП
44
Яго Фальке
ПВ
Главный тренер
Роберто Д'Аверса
Главный тренер
Вальтер Маццарри
Статистика матча Парма - Торино
2
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Парма
Италия. Серия А, 13 тур
Фрозиноне
- : -
28.11.2026
Парма
Италия. Серия А, 12 тур
Парма
1 : 5
21.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 11 тур
Парма
1 : 2
07.11.2026
Болонья
Италия. Серия А, 10 тур
Аталанта
0 : 3
02.11.2026
Парма
Италия. Серия А, 9 тур
Парма
0 : 0
28.10.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 8 тур
Лацио
2 : 1
24.10.2026
Парма
Торино
Италия. Серия А, 13 тур
Торино
- : -
28.11.2026
Лацио
Италия. Серия А, 12 тур
Наполи
1 : 0
21.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 11 тур
Торино
1 : 1
07.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 10 тур
Фрозиноне
2 : 0
01.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 9 тур
Торино
1 : 3
27.10.2026
Комо
Италия. Серия А, 8 тур
Торино
3 : 2
23.10.2026
Монца
Информация о матче
Стадион:
Эннио Тардини
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