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    Расписание матчей 27-09-2019

    август 2019
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1
    сентябрь 2019
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6
    октябрь 2019
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3
    Предыдущий день Следующий день
    Бразилия. Серия А 2019, 21 тур
    27 сентября, пятница
    01:15
    Палмейрас
    6:2
    ЦСА
    Матч завершен
    27 сентября, пятница
    02:00
    Гремио
    6:1
    Аваи
    Матч завершен
    27 сентября, пятница
    02:00
    Флуминенсе
    1:1
    Сантос
    Матч завершен
    27 сентября, пятница
    03:30
    Атлетико Паранаэнсе
    4:1
    Форталеза
    Матч завершен
    Россия. Молодежное первенство (2019/2020), 11 тур
    27 сентября, пятница
    12:00
    Локомотив (мол)
    2:0
    Зенит (мол)
    Матч завершен
    27 сентября, пятница
    14:00
    Ростов (мол)
    1:3
    Динамо (мол)
    Матч завершен
    27 сентября, пятница
    16:00
    Кр. Советов (мол)
    0:1
    Тамбов (мол)
    Матч завершен
    Россия. ПФЛ. Зона Запад (2019/2020), 11 тур
    27 сентября, пятница
    18:00
    Олимп-Долгопрудный
    2:0
    Псков-747
    Матч завершен
    Белоруссия. Высшая лига 2019, 23 тур
    27 сентября, пятница
    18:45
    Минск
    1:6
    Энергетик-БГУ
    Матч завершен
    27 сентября, пятница
    20:45
    Дняпро
    2:0
    Слуцк
    Матч завершен
    Украина. Премьер-лига (2019/2020), 9 тур
    27 сентября, пятница
    19:00
    Шахтер
    4:0
    Ворскла
    Матч завершен
    Чехия. Синот Лига (2019/2020), 11 тур
    27 сентября, пятница
    19:00
    Теплице
    1:0
    Богемианс 1905
    Матч завершен
    Дания. Суперлига (2019/2020), 11 тур
    27 сентября, пятница
    20:00
    Люнгбю
    2:1
    Хобро
    Матч завершен
    Турция. Суперлига (2019/2020), 6 тур
    27 сентября, пятница
    20:30
    Истанбул Башакшехир
    5:0
    Ризеспор
    Матч завершен
    Голландия. Эредивизие (2019/2020), 8 тур
    27 сентября, пятница
    21:00
    Эммен
    3:0
    АДО Ден Хааг
    Матч завершен
    Германия. Бундеслига (2019/2020), 6 тур
    27 сентября, пятница
    21:30
    Унион
    1:2
    Айнтрахт
    Матч завершен
    Англия. Чемпионшип (2019/2020), 9 тур
    27 сентября, пятница
    21:45
    Фулхэм
    2:0
    Уиган Атлетик
    Матч завершен
    27 сентября, пятница
    22:00
    Сток Сити
    2:3
    Ноттингем Форест
    Матч завершен
    Испания. Примера (2019/2020), 7 тур
    27 сентября, пятница
    22:00
    Вильярреал
    5:1
    Бетис
    Матч завершен
    Португалия. Примейра (2019/2020), 7 тур
    27 сентября, пятница
    22:30
    Боавишта
    0:0
    Тондела
    Матч завершен
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