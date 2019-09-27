август 2019
сентябрь 2019
Бразилия. Серия А 2019, 21 тур
Россия. Молодежное первенство (2019/2020), 11 тур
27 сентября, пятница
12:00
Матч завершен
27 сентября, пятница
14:00
Матч завершен
27 сентября, пятница
16:00
Матч завершен
Россия. ПФЛ. Зона Запад (2019/2020), 11 тур
27 сентября, пятница
18:00
Матч завершен
Белоруссия. Высшая лига 2019, 23 тур
Украина. Премьер-лига (2019/2020), 9 тур
Чехия. Синот Лига (2019/2020), 11 тур
27 сентября, пятница
19:00
Матч завершен
Дания. Суперлига (2019/2020), 11 тур
Турция. Суперлига (2019/2020), 6 тур
27 сентября, пятница
20:30
Матч завершен
Голландия. Эредивизие (2019/2020), 8 тур
27 сентября, пятница
21:00
Матч завершен
Германия. Бундеслига (2019/2020), 6 тур
Англия. Чемпионшип (2019/2020), 9 тур
27 сентября, пятница
21:45
Матч завершен
27 сентября, пятница
22:00
Матч завершен
Испания. Примера (2019/2020), 7 тур
27 сентября, пятница
22:00
Матч завершен
Португалия. Примейра (2019/2020), 7 тур