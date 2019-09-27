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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Фулхэм - Уиган Атлетик
Фулхэм - Уиган Атлетик: обзор матча 27 сентября 2019
Фулхэм
27.09.2019, пятница, 21:45
Англия. Чемпионшип, 9 тур
2 : 0
Завершен
Уиган Атлетик
47'
Д. Брайан
84'
Т. Кэрни
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Фулхэм - Уиган Атлетик
ГОЛ! 2:0!
Т. Кэрни
Пас отдал
А. Кноккарт
84'
66'
Желтая карточка
Э. Уилльямс
Желтая карточка
А. Митрович
66'
Желтая карточка
Х. Рид
58'
ГОЛ! 1:0!
Д. Брайан
47'
46'
Желтая карточка
Ш. Данкли
5'
Желтая карточка
С. Морси
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фулхэм
13
Маркус Беттинелли
ВР
23
Джо Брайан
ЛЗ
26
Элфи Моусон
ЦЗ
3
Тим Рим
ЦЗ
6
Харрисон Рид
ЦП
10
Стефан Йохансен
ЦП
10
Том Кэрни
ЦП
93
Антони Кноккарт
ПВ
9
Александар Митрович
ЦФ
8
Иван Кавалейру
ЦФ
Уиган Атлетик
1
Дэвид Маршалл
ВР
5
Эшли Уилльямс
ЦЗ
22
Шайенн Данкли
ЦЗ
33
Энтони Робинсон
ЦЗ
4
Чарли Малгрю
ЦЗ
14
Натан Бирн
ПЗ
24
Майкл Якобс
ЛВ
8
Сэм Морси
ЦП
8
Ли Эванс
ЦП
19
Киффер Мур
ЦФ
Главный тренер
Пол Кук
Фулхэм
1
Марек Родак
ВР
23
Максим Ле Марша
ЦЗ
3
Деннис Одои
ПЗ
31
Гарри Артер
ЦП
17
Джошуа Онома
АП
14
Бобби Рид
АП
33
Абубакар Камара
ЦФ
Уиган Атлетик
32
Джэйми Джонс
ВР
3
Кол Нейсмит
ЦЗ
13
Даниэль Фокс
ЦЗ
4
Льюис МакЛед
ЦП
19
Гейвин Мэсси
ПВ
14
Джо Гарнер
ЦФ
3-3-1-2
13
Беттинелли
23
Брайан
3
Рим
26
Моусон
6
Рид
10
Йохансен
10
Кэрни
93
Кноккарт
8
Иван Кавалейру
9
Митрович
3-2-2-1-1
1
Маршалл
22
Данкли
33
Робинсон
4
Малгрю
14
Бирн
5
Уилльямс
8
Морси
8
Эванс
24
Якобс
19
Мур
Остались в запасе
Фулхэм
Уиган Атлетик
1
Марек Родак
ВР
23
Максим Ле Марша
ЦЗ
3
Деннис Одои
ПЗ
31
Гарри Артер
ЦП
17
Джошуа Онома
АП
14
Бобби Рид
АП
33
Абубакар Камара
ЦФ
3
Кол Нейсмит
ЦЗ
19
Гейвин Мэсси
ПВ
32
Джэйми Джонс
ВР
13
Даниэль Фокс
ЦЗ
4
Льюис МакЛед
ЦП
14
Джо Гарнер
ЦФ
Главный тренер
Пол Кук
Остались в запасе
1
Марек Родак
ВР
23
Максим Ле Марша
ЦЗ
3
Деннис Одои
ПЗ
31
Гарри Артер
ЦП
17
Джошуа Онома
АП
14
Бобби Рид
АП
33
Абубакар Камара
ЦФ
Остались в запасе
3
Кол Нейсмит
ЦЗ
19
Гейвин Мэсси
ПВ
32
Джэйми Джонс
ВР
13
Даниэль Фокс
ЦЗ
4
Льюис МакЛед
ЦП
14
Джо Гарнер
ЦФ
Главный тренер
Пол Кук
Статистика матча Фулхэм - Уиган Атлетик
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Фулхэм
- : -
29.11.2026
Борнмут
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Манчестер Сити
1 : 1
21.11.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Фулхэм
1 : 1
07.11.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Астон Вилла
1 : 1
31.10.2026
Фулхэм
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Фулхэм
0 : 1
28.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ковентри
0 : 1
24.10.2026
Фулхэм
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 17 тур
Уиган Атлетик
- : -
28.11.2026
Плимут Аргайл
Англия. Первая лига, 16 тур
Блэкпул
1 : 2
21.11.2026
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 15 тур
Уиган Атлетик
2 : 1
14.11.2026
Барнсли
Англия. Первая лига, 9 тур
Уиган Атлетик
0 : 0
03.11.2026
Мэнсфилд Таун
Англия. Первая лига, 14 тур
Уиган Атлетик
3 : 2
31.10.2026
Бромли
Англия. Первая лига, 8 тур
Лестер
3 : 0
27.10.2026
Уиган Атлетик
Информация о матче
Стадион:
Крэвен Коттедж
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