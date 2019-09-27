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Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
Эммен - АДО Ден Хааг
Эммен - АДО Ден Хааг: обзор матча 27 сентября 2019
Эммен
27.09.2019, пятница, 21:00
Голландия. Эредивизие, 8 тур
3 : 0
Завершен
АДО Ден Хааг
69'
М. де Лиув
74'
Л. Слагвер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Эммен - АДО Ден Хааг
Желтая карточка
Л. Барнет
90'
Желтая карточка
Л. Слагвер
80'
ГОЛ! 2:0!
Л. Слагвер
74'
ГОЛ! 1:0!
М. де Лиув
Пас отдал
Л. Слагвер
69'
61'
Желтая карточка
М. Крамер
59'
Желтая карточка
А. Мейерс
18'
Желтая карточка
Т. Бегелсдейк
Начало матча
Показать весь матч
Статистика матча Эммен - АДО Ден Хааг
4
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
4
Матчи команд
Эммен
Нидерланды. Эредивизие, Переходные матчи
Эммен
0 : 3
25.05.2024
НАК Бреда
Нидерланды. Эредивизие, Переходные матчи
НАК Бреда
1 : 1
21.05.2024
Эммен
Голландия. Эредивизие, Переходные матчи
Эммен
1 : 2
11.06.2023
Алмере Сити
Голландия. Эредивизие, Переходные матчи
Алмере Сити
2 : 0
06.06.2023
Эммен
Голландия. Эредивизие, 34 тур
Утрехт
3 : 2
28.05.2023
Эммен
АДО Ден Хааг
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
АДО Ден Хааг
- : -
29.11.2026
Утрехт
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Аякс
3 : 0
22.11.2026
АДО Ден Хааг
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
АДО Ден Хааг
3 : 1
07.11.2026
Спарта
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Зволле
1 : 0
01.11.2026
АДО Ден Хааг
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
АДО Ден Хааг
2 : 3
24.10.2026
Херенвен
Нидерланды. Эредивизие, 9 тур
АДО Ден Хааг
2 : 1
17.10.2026
ПСВ
Информация о матче
Стадион:
Де Ауде Мердейк
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Эммен
АДО Ден Хааг
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