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    Расписание матчей 23-09-2019

    август 2019
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1
    сентябрь 2019
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6
    октябрь 2019
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3
    Предыдущий день Следующий день
    Бразилия. Серия А 2019, 20 тур
    23 сентября, понедельник
    01:00
    Гойас
    3:0
    Флуминенсе
    Матч завершен
    США. МЛС 2019
    23 сентября, понедельник
    01:00
    Даллас
    1:1
    Нью-Йорк Сити
    Матч завершен
    23 сентября, понедельник
    01:00
    Нью-Йорк Ред Буллз
    2:0
    Филадельфия Юнион
    Матч завершен
    23 сентября, понедельник
    03:00
    Ди Си Юнайтед
    2:0
    Сиэтл
    Матч завершен
    Россия. ПФЛ. Зона Центр (2019/2020), 10 тур
    23 сентября, понедельник
    16:00
    Квант
    0:1
    Строгино
    Матч завершен
    Чехия. Синот Лига (2019/2020), 10 тур
    23 сентября, понедельник
    19:00
    Яблонец
    2:2
    Сигма
    Матч завершен
    Турция. Суперлига (2019/2020), 5 тур
    23 сентября, понедельник
    20:00
    Бешикташ
    1:1
    Истанбул Башакшехир
    Матч завершен
    23 сентября, понедельник
    20:00
    Сивасспор
    2:1
    Трабзонспор
    Матч завершен
    Дания. Суперлига (2019/2020), 10 тур
    23 сентября, понедельник
    20:00
    Рандерс
    2:1
    Хорсенс
    Матч завершен
    Норвегия. Элитсериен 2019, 22 тур
    23 сентября, понедельник
    20:00
    Стабек
    1:2
    Мольде
    Матч завершен
    Португалия. Примейра (2019/2020), 6 тур
    23 сентября, понедельник
    21:00
    Брага
    2:2
    Маритиму
    Матч завершен
    23 сентября, понедельник
    23:00
    Спортинг
    1:2
    Фамаликан
    Матч завершен
    Германия. Бундеслига (2019/2020), 5 тур
    23 сентября, понедельник
    21:30
    Вольфсбург
    1:1
    Хоффенхайм
    Матч завершен
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