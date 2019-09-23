август 2019
сентябрь 2019
Бразилия. Серия А 2019, 20 тур
23 сентября, понедельник
01:00
Матч завершен
США. МЛС 2019
23 сентября, понедельник
01:00
Матч завершен
23 сентября, понедельник
01:00
Матч завершен
23 сентября, понедельник
03:00
Матч завершен
Россия. ПФЛ. Зона Центр (2019/2020), 10 тур
Чехия. Синот Лига (2019/2020), 10 тур
Турция. Суперлига (2019/2020), 5 тур
23 сентября, понедельник
20:00
Матч завершен
23 сентября, понедельник
20:00
Матч завершен
Дания. Суперлига (2019/2020), 10 тур
Норвегия. Элитсериен 2019, 22 тур
Португалия. Примейра (2019/2020), 6 тур
Германия. Бундеслига (2019/2020), 5 тур
23 сентября, понедельник
21:30
Матч завершен