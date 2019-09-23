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Расписание матчей
Чемпионат Португалии по футболу 2025/2026
Брага - Маритиму
Брага - Маритиму: обзор матча 23 сентября 2019
Брага
23.09.2019, понедельник, 21:00
Португалия. Примейра, 6 тур
2 : 2
Завершен
Маритиму
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Брага - Маритиму
88'
Желтая карточка
А. Абедзаде
Начало матча
Статистика матча Брага - Маритиму
2
1
4
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Брага
Лига конференций, 4 тур
Брага
- : -
26.11.2026
КуПС
Португалия. Примейра, 11 тур
Риу Аве
0 : 1
08.11.2026
Брага
Лига конференций, 3 тур
Орхус
0 : 0
05.11.2026
Брага
Португалия. Примейра, 10 тур
Брага
3 : 0
01.11.2026
Фамаликан
Португалия. Примейра, 9 тур
Насьональ
1 : 0
25.10.2026
Брага
Лига конференций, 2 тур
Брага
2 : 0
22.10.2026
Гент
Маритиму
Португалия. Примейра, 12 тур
Маритиму
- : -
27.11.2026
Насьональ
Португалия. Примейра, 10 тур
Маритиму
0 : 2
01.11.2026
Санта-Клара
Португалия. Примейра, 9 тур
Витория Гимараеш
5 : 0
23.10.2026
Маритиму
Португалия. Примейра, 8 тур
Маритиму
0 : 0
10.10.2026
Порту
Португалия. Примейра, 7 тур
Жил Висенте
1 : 1
19.09.2026
Маритиму
Португалия. Примейра, 6 тур
Морейренcе
3 : 1
14.09.2026
Маритиму
Информация о матче
Стадион:
Брага Мунисипаль
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