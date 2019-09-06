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    Расписание матчей 06-09-2019

    август 2019
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1
    сентябрь 2019
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6
    октябрь 2019
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3
    Предыдущий день Следующий день
    Россия. ПФЛ. Зона Восток (2019/2020), 7 тур
    6 сентября, пятница
    12:00
    Чита
    1:0
    Зенит
    Матч завершен
    6 сентября, пятница
    14:00
    Сахалин
    2:1
    Динамо
    Матч завершен
    6 сентября, пятница
    15:00
    Новосибирск
    0:1
    Иртыш
    Матч завершен
    Россия. ПФЛ. Зона Центр (2019/2020), 8 тур
    6 сентября, пятница
    13:00
    Арарат
    2:2
    Химки-2
    Матч завершен
    6 сентября, пятница
    16:00
    Ротор (мол)
    1:1
    Квант
    Матч завершен
    6 сентября, пятница
    18:00
    Динамо Бр
    2:0
    Металлург Л
    Матч завершен
    6 сентября, пятница
    18:00
    Зоркий
    1:2
    Химик-Арсенал
    Матч завершен
    6 сентября, пятница
    18:00
    Сокол
    1:1
    Строгино
    Матч завершен
    6 сентября, пятница
    18:30
    Салют
    0:1
    Рязань
    Матч завершен
    6 сентября, пятница
    19:00
    Сатурн
    3:3
    Калуга
    Матч завершен
    Россия. ПФЛ. Зона Запад (2019/2020), 8 тур
    6 сентября, пятница
    15:00
    Родина
    3:1
    Звезда
    Матч завершен
    6 сентября, пятница
    16:00
    Коломна
    0:1
    Зенит-2
    Матч завершен
    6 сентября, пятница
    16:30
    Знамя Труда
    2:2
    Муром
    Матч завершен
    6 сентября, пятница
    17:00
    Ленинградец
    2:4
    Торпедо Вл
    Матч завершен
    6 сентября, пятница
    17:00
    Казанка
    1:2
    Олимп-Долгопрудный
    Матч завершен
    6 сентября, пятница
    17:00
    Псков-747
    0:0
    Луки-Энергия
    Матч завершен
    6 сентября, пятница
    17:00
    Олимп
    0:1
    Велес
    Матч завершен
    Россия. ПФЛ. Зона Урал-Поволжье (2019/2020), 8 тур
    6 сентября, пятница
    17:00
    Звезда
    0:0
    Тюмень
    Матч завершен
    Отбор ЧЕ-2020 2019, 5 тур, группа C
    6 сентября, пятница
    19:00
    Эстония
    1:2
    Белоруссия
    Матч завершен
    6 сентября, пятница
    21:45
    Германия
    2:4
    Нидерланды
    Матч завершен
    Отбор ЧЕ-2020 2019, 5 тур, группа I
    6 сентября, пятница
    19:00
    Кипр
    1:1
    Казахстан
    Матч завершен
    6 сентября, пятница
    21:45
    Сан-Марино
    0:4
    Бельгия
    Матч завершен
    6 сентября, пятница
    21:45
    Шотландия
    1:2
    Россия
    Матч завершен
    Отбор ЧЕ-2020 2019, 5 тур, группа E
    6 сентября, пятница
    21:45
    Словакия
    0:4
    Хорватия
    Матч завершен
    6 сентября, пятница
    21:45
    Уэльс
    2:1
    Азербайджан
    Матч завершен
    Отбор ЧЕ-2020 2019, 5 тур, группа G
    6 сентября, пятница
    21:45
    Австрия
    6:0
    Латвия
    Матч завершен
    6 сентября, пятница
    21:45
    Словения
    2:0
    Польша
    Матч завершен
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