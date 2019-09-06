август 2019
сентябрь 2019
Россия. ПФЛ. Зона Восток (2019/2020), 7 тур
Россия. ПФЛ. Зона Центр (2019/2020), 8 тур
6 сентября, пятница
16:00
Матч завершен
6 сентября, пятница
18:00
Матч завершен
6 сентября, пятница
18:00
Матч завершен
Россия. ПФЛ. Зона Запад (2019/2020), 8 тур
6 сентября, пятница
16:30
Матч завершен
6 сентября, пятница
17:00
Матч завершен
6 сентября, пятница
17:00
Матч завершен
6 сентября, пятница
17:00
Матч завершен
Россия. ПФЛ. Зона Урал-Поволжье (2019/2020), 8 тур
Отбор ЧЕ-2020 2019, 5 тур, группа C
6 сентября, пятница
19:00
Матч завершен
6 сентября, пятница
21:45
Матч завершен
Отбор ЧЕ-2020 2019, 5 тур, группа I
Отбор ЧЕ-2020 2019, 5 тур, группа E