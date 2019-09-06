Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Отборочные матчи к ЧЕ
Австрия - Латвия
Австрия - Латвия: обзор матча 06 сентября 2019
Австрия
06.09.2019, пятница, 21:45
Отбор ЧЕ-2020, группа G, 5 тур
6 : 0
Завершен
Латвия
7'
М. Арнаутович
13'
М. Забитцер
53'
М. Арнаутович (П)
76'
П. Штейнборс (АГ)
80'
К. Лаймер
85'
М. Грегоритч
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Австрия - Латвия
87'
Желтая карточка
Р. Савалниекс
ГОЛ! 6:0!
М. Грегоритч
Пас отдал
М. Забитцер
85'
Замена
Ф. Гриллич
️️️️
А. Драгович
82'
ГОЛ! 5:0!
К. Лаймер
80'
ГОЛ в свои ворота! 4:0!
П. Штейнборс
76'
Замена
Ш. Илсанкер
️️️️
Ю. Баумгартлингер
75'
Замена
М. Грегоритч
️️️️
В. Лазаро
69'
ГОЛ с пенальти! 3:0!
М. Арнаутович
53'
52'
Желтая карточка
О. Лайзанс
ГОЛ! 2:0!
М. Забитцер
Пас отдал
К. Лаймер
13'
ГОЛ! 1:0!
М. Арнаутович
7'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Австрия
13
Чикан Станкович
ВР
2
Андреас Ульмер
ЛЗ
4
Мартин Хинтереггер
ЦЗ
8
Давид Алаба
ЦЗ
3
Александар Драгович
ЦЗ
22
Валентино Лазаро
ПЗ
19
Стефан Ляйнер
ПЗ
14
Юлиан Баумгартлингер
ОП
9
Марсель Забитцер
ЦП
20
Конрад Лаймер
ЦП
7
Марко Арнаутович
ЦФ
Главный тренер
Франко Фода
Латвия
26
Виталий Максименко
ВР
1
Павел Штейнборс
ВР
4
Каспарс Дубра
ЦЗ
7
Владимирс Камеш
ЦП
0
Олег Лайзанс
ЦП
9
Владислав Гутковскис
ЦФ
14
Андрей Цыганик
ЦФ
Главный тренер
Дайнис Казакевич
Австрия
12
Павао Перван
ВР
15
Филипп Линхарт
ЦЗ
5
Стефан Пош
ЦЗ
17
Флориан Кайнц
ЛВ
10
Флориан Гриллич
ОП
6
Штефан Илсанкер
ЦП
17
Луис Шауб
ЦП
11
Михаэль Грегоритч
ЦФ
19
Лукас Хинтерсер
ЦФ
20
Карим Онисиво
ЦФ
Латвия
1
Андрис Ванинс
ВР
3
Виталий Ягодинскис
ЦЗ
7
Ритварс Ругинс
ЦП
11
Робертс Савалниекс
ЦП
10
Валерий Шабала
ЦФ
20
Робертс Ульдрикис
ЦФ
3-3-2-1
13
Станкович
4
Хинтереггер
8
Алаба
3
Драгович
2
Ульмер
14
Баумгартлингер
19
Ляйнер
9
Забитцер
20
Лаймер
7
Арнаутович
1-2-2
26
Максименко
4
Дубра
7
Камеш
0
Лайзанс
14
Цыганик
9
Гутковскис
3
Драгович
10
Гриллич
10
Гриллич
3
Драгович
14
Баумгартлингер
6
Илсанкер
6
Илсанкер
14
Баумгартлингер
22
Лазаро
11
Грегоритч
11
Грегоритч
22
Лазаро
Остались в запасе
Австрия
Латвия
17
Флориан Кайнц
ЛВ
12
Павао Перван
ВР
15
Филипп Линхарт
ЦЗ
5
Стефан Пош
ЦЗ
17
Луис Шауб
ЦП
19
Лукас Хинтерсер
ЦФ
20
Карим Онисиво
ЦФ
Главный тренер
Франко Фода
1
Андрис Ванинс
ВР
3
Виталий Ягодинскис
ЦЗ
7
Ритварс Ругинс
ЦП
11
Робертс Савалниекс
ЦП
10
Валерий Шабала
ЦФ
20
Робертс Ульдрикис
ЦФ
Главный тренер
Дайнис Казакевич
Остались в запасе
17
Флориан Кайнц
ЛВ
12
Павао Перван
ВР
15
Филипп Линхарт
ЦЗ
5
Стефан Пош
ЦЗ
17
Луис Шауб
ЦП
19
Лукас Хинтерсер
ЦФ
20
Карим Онисиво
ЦФ
Остались в запасе
1
Андрис Ванинс
ВР
3
Виталий Ягодинскис
ЦЗ
7
Ритварс Ругинс
ЦП
11
Робертс Савалниекс
ЦП
10
Валерий Шабала
ЦФ
20
Робертс Ульдрикис
ЦФ
Главный тренер
Франко Фода
Главный тренер
Дайнис Казакевич
Статистика матча Австрия - Латвия
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
4
Матчи команд
Австрия
Лига наций, 6 тур
Израиль
1 : 1
17.11.2026
Австрия
Лига наций, 5 тур
Австрия
1 : 0
14.11.2026
Ирландия
Лига наций, 4 тур
Косово
1 : 1
04.10.2026
Австрия
Лига наций, 3 тур
Ирландия
2 : 2
01.10.2026
Австрия
Лига наций, 2 тур
Австрия
3 : 1
27.09.2026
Косово
Латвия
Лига наций, 6 тур
Латвия
0 : 0
15.11.2026
Армения
Лига наций, 5 тур
Черногория
2 : 1
12.11.2026
Латвия
Лига наций, 4 тур
Кипр
2 : 1
05.10.2026
Латвия
Лига наций, 3 тур
Латвия
1 : 2
02.10.2026
Черногория
Лига наций, 2 тур
Латвия
0 : 0
28.09.2026
Кипр
Информация о матче
Стадион:
Ред Булл Арена
Новости команд
Все
Австрия
Латвия
Израиль – Австрия: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 17 ноября 2026
17 ноября
Лига наций: шансы Израиля и Австрии на победу в матче 6 тура
16 ноября
Латвия – Армения: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 15 ноября 2026
15 ноября
Лига наций: шансы Латвии и Армении на победу в матче 6 тура
14 ноября
Лига наций: шансы Австрии и Ирландии на победу в матче 5 тура
13 ноября
Израиль – Австрия: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 17 ноября 2026
17 ноября
Лига наций: шансы Израиля и Австрии на победу в матче 6 тура
16 ноября
Лига наций: шансы Австрии и Ирландии на победу в матче 5 тура
13 ноября
Топ-20 претендентов на золото Евро-2028 по версии Goal
8 октября
6
Косово – Австрия: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 4 октября 2026
4 октября
Латвия – Армения: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 15 ноября 2026
15 ноября
Лига наций: шансы Латвии и Армении на победу в матче 6 тура
14 ноября
Черногория – Латвия: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 12 ноября 2026
12 ноября
Лига наций. Франция разгромила Бельгию, Италия победила Турцию, ничья Грузии, поражение Украины и другие результаты
5 октября
3
Кипр – Латвия: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 5 октября 2026
5 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+