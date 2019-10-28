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    Расписание матчей 28-10-2019

    сентябрь 2019
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6
    октябрь 2019
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3
    ноябрь 2019
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1
    Предыдущий день Следующий день
    Бразилия. Серия А 2019, 28 тур
    28 октября, понедельник
    00:00
    Аваи
    1:2
    Палмейрас
    Матч завершен
    28 октября, понедельник
    01:00
    Фламенго
    1:0
    ЦСА
    Матч завершен
    Турция. Суперлига (2019/2020), 9 тур
    28 октября, понедельник
    20:00
    Истанбул Башакшехир
    2:2
    Трабзонспор
    Матч завершен
    Греция. Суперлига (2019/2020), 8 тур
    28 октября, понедельник
    20:30
    Астерас
    4:1
    ПАС Ламия
    Матч завершен
    Дания. Суперлига (2019/2020), 14 тур
    28 октября, понедельник
    21:00
    Орхус
    1:2
    Копенгаген
    Матч завершен
    Норвегия. Элитсериен 2019, 26 тур
    28 октября, понедельник
    21:00
    Бранн
    1:1
    Буде-Глимт
    Матч завершен
    Англия. Чемпионшип (2019/2020), 14 тур
    28 октября, понедельник
    22:45
    Куинз Парк Рейнджерс
    1:3
    Брентфорд
    Матч завершен
    Португалия. Примейра (2019/2020), 8 тур
    28 октября, понедельник
    23:15
    Брага
    2:0
    Санта-Клара
    Матч завершен
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