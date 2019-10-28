сентябрь 2019
октябрь 2019
Бразилия. Серия А 2019, 28 тур
Турция. Суперлига (2019/2020), 9 тур
28 октября, понедельник
20:00
Матч завершен
Греция. Суперлига (2019/2020), 8 тур
Дания. Суперлига (2019/2020), 14 тур
28 октября, понедельник
21:00
Матч завершен
Норвегия. Элитсериен 2019, 26 тур
28 октября, понедельник
21:00
Матч завершен
Англия. Чемпионшип (2019/2020), 14 тур
28 октября, понедельник
22:45
Матч завершен
Португалия. Примейра (2019/2020), 8 тур
28 октября, понедельник
23:15
Матч завершен