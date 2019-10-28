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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Куинз Парк Рейнджерс - Брентфорд
Куинз Парк Рейнджерс - Брентфорд: обзор матча 28 октября 2019
Куинз Парк Рейнджерс
28.10.2019, понедельник, 22:45
Англия. Чемпионшип, 14 тур
1 : 3
Завершен
Брентфорд
49'
Г. Холл
23'
О. Уоткинс
60'
С. Бенрахма (П)
90+3'
О. Уоткинс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Куинз Парк Рейнджерс - Брентфорд
90'
+4
Желтая карточка
О. Уоткинс
90'
+3
ГОЛ! 1:3!
О. Уоткинс
Пас отдал
М. Йенсен
60'
ГОЛ с пенальти! 1:2!
С. Бенрахма
57'
Желтая карточка
Р. Генри
ГОЛ! 1:1!
Г. Холл
Пас отдал
Э. Эзе
49'
46'
Желтая карточка
К. Нергор
23'
ГОЛ! 0:1!
О. Уоткинс
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Куинз Парк Рейнджерс
3
Райан Мэннинг
ЛЗ
24
Грант Холл
ЦЗ
37
Тони Ляйстнер
ЦЗ
5
Джефф Кэмерон
ЦЗ
22
Анхель Ранхель
ЦЗ
26
Брайт Осайи-Самуэль
ПЗ
4
Джош Сковен
ЦП
10
Эберечи Эзе
ЦП
21
Нахки Уэллс
ЦФ
Главный тренер
Стив Макларен
Брентфорд
1
Давид Райя
ВР
3
Рико Генри
ЛЗ
17
Жулиан Жанвье
ЦЗ
18
Понтус Янссон
ЦЗ
3
Хенрик Дальсгаард
ПЗ
23
Кристиан Нергор
ЦП
15
Камохело Мокоджо
ЦП
11
Олли Уоткинс
ЦФ
10
Саид Бенрахма
ЦФ
Главный тренер
Томас Франк
Куинз Парк Рейнджерс
1
Джо Ламли
ВР
3
Ли Уоллас
ЦЗ
4
Доминик Болл
ЦЗ
34
Тодд Кейн
ПЗ
8
Марк Пью
ЦП
9
Ян Млакар
ЦФ
Брентфорд
12
Люк Дэниэльс
ВР
2
Этан Пайннок
ЦЗ
8
Матиас Йенсен
ЦП
3-2-2-1
37
Ляйстнер
5
Кэмерон
22
Ранхель
3
Мэннинг
26
Осайи-Самуэль
4
Сковен
10
Эзе
21
Уэллс
4-2-2
1
Райя
3
Дальсгаард
17
Жанвье
18
Янссон
3
Генри
23
Нергор
15
Мокоджо
10
Бенрахма
11
Уоткинс
Остались в запасе
Куинз Парк Рейнджерс
Брентфорд
34
Тодд Кейн
ПЗ
1
Джо Ламли
ВР
3
Ли Уоллас
ЦЗ
4
Доминик Болл
ЦЗ
8
Марк Пью
ЦП
9
Ян Млакар
ЦФ
Главный тренер
Стив Макларен
12
Люк Дэниэльс
ВР
2
Этан Пайннок
ЦЗ
8
Матиас Йенсен
ЦП
Главный тренер
Томас Франк
Остались в запасе
34
Тодд Кейн
ПЗ
1
Джо Ламли
ВР
3
Ли Уоллас
ЦЗ
4
Доминик Болл
ЦЗ
8
Марк Пью
ЦП
9
Ян Млакар
ЦФ
Остались в запасе
12
Люк Дэниэльс
ВР
2
Этан Пайннок
ЦЗ
8
Матиас Йенсен
ЦП
Главный тренер
Стив Макларен
Главный тренер
Томас Франк
Статистика матча Куинз Парк Рейнджерс - Брентфорд
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Норвич Сити
- : -
24.11.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Миллуолл
0 : 1
21.11.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Куинз Парк Рейнджерс
2 : 1
07.11.2026
Линкольн
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Куинз Парк Рейнджерс
1 : 1
03.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Саутгемптон
4 : 1
31.10.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Куинз Парк Рейнджерс
5 : 0
24.10.2026
Суонси
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Брентфорд
- : -
23.11.2026
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Брайтон
2 : 0
08.11.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Брентфорд
2 : 0
31.10.2026
Ноттингем Форест
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Сандерленд
3 : 2
28.10.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Халл Сити
1 : 1
25.10.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Брентфорд
1 : 2
17.10.2026
Ливерпуль
Информация о матче
Стадион:
Лофтус Роуд
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