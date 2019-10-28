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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Истанбул Башакшехир - Трабзонспор
Истанбул Башакшехир - Трабзонспор: обзор матча 28 октября 2019
Истанбул Башакшехир
28.10.2019, понедельник, 20:00
Турция. Суперлига, 9 тур
2 : 2
Завершен
Трабзонспор
67'
Э. Вишча (П)
79'
М. Шкртел
61'
Д. Старридж (П)
90+6'
А. Серлот
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Истанбул Башакшехир - Трабзонспор
90'
+6
ГОЛ! 2:2!
А. Серлот
ГОЛ! 2:1!
М. Шкртел
79'
73'
Желтая карточка
Э. Нвакаеме
Желтая карточка
М. Текдемир
72'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
Э. Вишча
67'
61'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
Д. Старридж
Желтая карточка
М. Шкртел
59'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Истанбул Башакшехир
34
Мерт Гюнок
ВР
3
Гаэль Клиши
ЛЗ
80
Жуниор Кайсара
ЦЗ
21
Махмут Текдемир
ЦЗ
24
Александр Епуряну
ЦЗ
37
Мартин Шкртел
ЦЗ
17
Ирфан Кахведжи
ЦП
14
Азубуйке Окечукву
ЦП
10
Эдин Вишча
ПВ
27
Энцо Кривелли
ЦФ
8
Фредрик Гульбрандсен
ЦФ
Главный тренер
Абдулла Авчи
Трабзонспор
27
Жоао Перейра
ЦЗ
5
Маджид Хосейни
ЦЗ
57
Филип Новак
ЦЗ
7
Хосе Соса
ЦП
15
Даниэль Старридж
ЦФ
9
Александр Серлот
ЦФ
9
Энтони Нвакаеме
ЦФ
Главный тренер
Юнал Караман
Истанбул Башакшехир
1
Волкан Бабакан
ВР
16
Азиз Бехич
ЛЗ
33
Угур Учар
ЦЗ
66
Арда Туран
ЦП
11
Эльеро Элиа
ЦП
19
Беркай Озкан
ЦП
5
Мехмет Топал
ЦП
19
Демба Ба
ЦФ
70
Робиньо
ЦФ
Трабзонспор
10
Донис Авдияй
ЛВ
3-2-2-1-2
34
Гюнок
21
Текдемир
24
Епуряну
37
Шкртел
3
Клиши
80
Кайсара
17
Кахведжи
14
Окечукву
10
Вишча
8
Гульбрандсен
27
Кривелли
3-1-3
27
Перейра
5
Хосейни
57
Новак
7
Соса
9
Нвакаеме
9
Серлот
15
Старридж
Остались в запасе
Истанбул Башакшехир
Трабзонспор
1
Волкан Бабакан
ВР
16
Азиз Бехич
ЛЗ
33
Угур Учар
ЦЗ
66
Арда Туран
ЦП
11
Эльеро Элиа
ЦП
19
Беркай Озкан
ЦП
5
Мехмет Топал
ЦП
19
Демба Ба
ЦФ
70
Робиньо
ЦФ
Главный тренер
Абдулла Авчи
10
Донис Авдияй
ЛВ
Главный тренер
Юнал Караман
Остались в запасе
1
Волкан Бабакан
ВР
16
Азиз Бехич
ЛЗ
33
Угур Учар
ЦЗ
66
Арда Туран
ЦП
11
Эльеро Элиа
ЦП
19
Беркай Озкан
ЦП
5
Мехмет Топал
ЦП
19
Демба Ба
ЦФ
70
Робиньо
ЦФ
Остались в запасе
10
Донис Авдияй
ЛВ
Главный тренер
Абдулла Авчи
Главный тренер
Юнал Караман
Статистика матча Истанбул Башакшехир - Трабзонспор
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Истанбул Башакшехир
Турция. Суперлига, 12 тур
Истанбул Башакшехир
- : -
23.11.2026
Чорум
Турция. Суперлига, 11 тур
Гезтепе
1 : 2
07.11.2026
Истанбул Башакшехир
Турция. Суперлига, 10 тур
Истанбул Башакшехир
5 : 2
01.11.2026
Самсунспор
Турция. Суперлига, 9 тур
Бешикташ
2 : 0
26.10.2026
Истанбул Башакшехир
Турция. Суперлига, 8 тур
Истанбул Башакшехир
2 : 1
18.10.2026
Газиантеп
Турция. Суперлига, 7 тур
Коньяспор
0 : 0
11.10.2026
Истанбул Башакшехир
Трабзонспор
Лига конференций, 4 тур
ЦСКА София
- : -
26.11.2026
Трабзонспор
Турция. Суперлига, 12 тур
Трабзонспор
1 : 0
22.11.2026
Эюпспор
Товарищеские матчи
Зенит
3 : 0
15.11.2026
Трабзонспор
Турция. Суперлига, 11 тур
Аланьяспор
0 : 2
08.11.2026
Трабзонспор
Лига конференций, 3 тур
Трабзонспор
0 : 1
05.11.2026
Фрайбург
Турция. Суперлига, 10 тур
Трабзонспор
2 : 0
01.11.2026
Газиантеп
Информация о матче
Стадион:
Башакшехир Фатих Терим
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