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    Расписание матчей 13-09-2019

    август 2019
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1
    сентябрь 2019
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6
    октябрь 2019
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3
    Предыдущий день Следующий день
    Россия. Молодежное первенство (2019/2020), 9 тур
    13 сентября, пятница
    12:00
    Зенит (мол)
    1:1
    Арсенал Т (мол)
    Матч завершен
    13 сентября, пятница
    12:00
    Сочи (мол)
    1:1
    Локомотив (мол)
    Матч завершен
    13 сентября, пятница
    15:00
    Спартак М (мол)
    3:1
    Урал (мол)
    Матч завершен
    Россия. ПФЛ. Зона Запад (2019/2020), 9 тур
    13 сентября, пятница
    18:00
    Олимп-Долгопрудный
    2:0
    Знамя Труда
    Матч завершен
    13 сентября, пятница
    18:30
    Луки-Энергия
    4:2
    Коломна
    Матч завершен
    Чехия. Синот Лига (2019/2020), 9 тур
    13 сентября, пятница
    19:00
    Сигма
    2:0
    Опава
    Матч завершен
    Франция. Лига 1 (2019/2020), 5 тур
    13 сентября, пятница
    20:00
    Лилль
    2:1
    Анжер
    Матч завершен
    13 сентября, пятница
    21:45
    Амьен
    2:2
    Лион
    Матч завершен
    Дания. Суперлига (2019/2020), 9 тур
    13 сентября, пятница
    20:00
    Сендерийск
    0:0
    Хорсенс
    Матч завершен
    Россия. Премьер-лига (2019/2020), 9 тур
    13 сентября, пятница
    20:00
    Зенит
    3:1
    Арсенал
    Матч завершен
    Турция. Суперлига (2019/2020), 4 тур
    13 сентября, пятница
    20:30
    Галатасарай
    1:0
    Касымпаша
    Матч завершен
    Бельгия. Про-Лига (2019/2020), 7 тур
    13 сентября, пятница
    21:30
    Шарлеруа
    2:1
    Генк
    Матч завершен
    Германия. Бундеслига (2019/2020), 4 тур
    13 сентября, пятница
    21:30
    Фортуна
    1:1
    Вольфсбург
    Матч завершен
    Англия. Чемпионшип (2019/2020), 7 тур
    13 сентября, пятница
    21:45
    Дерби Каунти
    1:1
    Кардифф
    Матч завершен
    Испания. Примера (2019/2020), 4 тур
    13 сентября, пятница
    22:00
    Мальорка
    0:0
    Атлетик
    Матч завершен
    Португалия. Примейра (2019/2020), 5 тур
    13 сентября, пятница
    22:30
    Витория Сетубал
    1:0
    Брага
    Матч завершен
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