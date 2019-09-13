август 2019
сентябрь 2019
Россия. Молодежное первенство (2019/2020), 9 тур
13 сентября, пятница
12:00
Матч завершен
13 сентября, пятница
12:00
Матч завершен
13 сентября, пятница
15:00
Матч завершен
Россия. ПФЛ. Зона Запад (2019/2020), 9 тур
13 сентября, пятница
18:00
Матч завершен
13 сентября, пятница
18:30
Матч завершен
Чехия. Синот Лига (2019/2020), 9 тур
Франция. Лига 1 (2019/2020), 5 тур
Дания. Суперлига (2019/2020), 9 тур
13 сентября, пятница
20:00
Матч завершен
Россия. Премьер-лига (2019/2020), 9 тур
Турция. Суперлига (2019/2020), 4 тур
13 сентября, пятница
20:30
Матч завершен
Бельгия. Про-Лига (2019/2020), 7 тур
Германия. Бундеслига (2019/2020), 4 тур
13 сентября, пятница
21:30
Матч завершен
Англия. Чемпионшип (2019/2020), 7 тур
13 сентября, пятница
21:45
Матч завершен
Испания. Примера (2019/2020), 4 тур
Португалия. Примейра (2019/2020), 5 тур
13 сентября, пятница
22:30
Матч завершен