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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Мальорка - Атлетик
Мальорка - Атлетик: обзор матча 13 сентября 2019
Мальорка
13.09.2019, пятница, 22:00
Испания. Примера, 4 тур
0 : 0
Завершен
Атлетик
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Мальорка - Атлетик
Желтая карточка
С. Севилья
90'
+6
85'
Замена
Г. Ларрасабаль
️️️️
И. Уильямс
Замена
А. Алегрия
️️️️
А. Фебас
84'
Желтая карточка
Абдон
76'
Замена
Абдон
️️️️
А. Будимир
75'
Желтая карточка
А. Рахман Баба
65'
Замена
Т. Кубо
️️️️
Д. Родригес
63'
58'
Замена
А. Адурис
️️️️
И. Кордоба
52'
Замена
Б. Эчебаррия
️️️️
У. Лопес
46'
Желтая карточка
У. Лопес
43'
Желтая карточка
И. Мартинес
30'
Желтая карточка
Д. Гарсия
Желтая карточка
Д. Родригес
1'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Мальорка
1
Маноло Рейна
ВР
21
Абдул Рахман Баба
ЛЗ
21
Антонио Раильо
ЦЗ
24
Мартин Вальент
ЦЗ
25
Жоан Састре
ПЗ
7
Лаго Жуниор
ЛВ
8
Сальвадор Севилья
ЦП
14
Алейш Фебас
ЦП
14
Иддрису Баба
ЦП
14
Дани Родригес
АП
17
Анте Будимир
ЦФ
Главный тренер
Висенте Морено
Атлетик
1
Унаи Симон
ВР
17
Юри Бершиче
ЛЗ
5
Ерай Альварес
ЦЗ
26
Иньиго Мартинес
ЦЗ
2
Андер Капа
ПЗ
14
Иньиго Кордоба
ЛВ
14
Дани Гарсия
ЦП
8
Унаи Лопес
ЦП
10
Икер Муньяин
АП
9
Иньяки Уильямс
ЦФ
14
Рауль Гарсия
ЦФ
Главный тренер
Гаиска Гаритано
Мальорка
31
Фабри
ВР
5
Хиско Кампос
ЦЗ
14
Такефуса Кубо
ПВ
10
Хосеп Сене
ЦФ
15
Алекс Алегрия
ЦФ
7
Александар Трайковски
ЦФ
9
Абдон
ЦФ
Атлетик
1
Яго Эррерин
ВР
18
Микель Баленсиага
ЛЗ
14
Унаи Нуньес
ЦЗ
22
Гаиска Ларрасабаль
ЦП
7
Беньят Эчебаррия
ЦП
11
Ибаи Гомес
ЦФ
20
Ариц Адурис
ЦФ
4-3-2-1
1
Рейна
21
Баба
21
Раильо
24
Вальент
25
Састре
8
Севилья
14
Фебас
14
Баба
7
Лаго Жуниор
14
Родригес
17
Будимир
4-2-2-2
1
Симон
2
Капа
5
Альварес
26
Мартинес
17
Бершиче
14
Дани Гарсия
8
Лопес
10
Муньяин
14
Кордоба
14
Гарсия
9
Уильямс
14
Родригес
14
Кубо
14
Кубо
14
Родригес
14
Фебас
15
Алегрия
15
Алегрия
14
Фебас
17
Будимир
9
Абдон
9
Абдон
17
Будимир
9
Уильямс
22
Ларрасабаль
22
Ларрасабаль
9
Уильямс
8
Лопес
7
Эчебаррия
7
Эчебаррия
8
Лопес
14
Кордоба
20
Адурис
20
Адурис
14
Кордоба
Остались в запасе
Мальорка
Атлетик
31
Фабри
ВР
5
Хиско Кампос
ЦЗ
10
Хосеп Сене
ЦФ
7
Александар Трайковски
ЦФ
Главный тренер
Висенте Морено
1
Яго Эррерин
ВР
18
Микель Баленсиага
ЛЗ
14
Унаи Нуньес
ЦЗ
11
Ибаи Гомес
ЦФ
Главный тренер
Гаиска Гаритано
Остались в запасе
31
Фабри
ВР
5
Хиско Кампос
ЦЗ
10
Хосеп Сене
ЦФ
7
Александар Трайковски
ЦФ
Остались в запасе
1
Яго Эррерин
ВР
18
Микель Баленсиага
ЛЗ
14
Унаи Нуньес
ЦЗ
11
Ибаи Гомес
ЦФ
Главный тренер
Висенте Морено
Главный тренер
Гаиска Гаритано
Статистика матча Мальорка - Атлетик
4
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
3
Матчи команд
Мальорка
Испания. Сегунда, 16 тур
Мальорка
- : -
29.11.2026
Кастельон
Испания. Сегунда, 15 тур
Тенерифе
0 : 0
21.11.2026
Мальорка
Испания. Сегунда, 14 тур
Мальорка
3 : 3
14.11.2026
Кордоба
Испания. Сегунда, 12 тур
Мальорка
2 : 1
02.11.2026
Кадис
Испания. Сегунда, 11 тур
Леганес
1 : 1
24.10.2026
Мальорка
Испания. Сегунда, 10 тур
Эйбар
1 : 1
17.10.2026
Мальорка
Атлетик
Испания. Примера, 14 тур
Малага
- : -
28.11.2026
Атлетик
Испания. Примера, 13 тур
Атлетик
0 : 1
20.11.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 12 тур
Осасуна
1 : 1
07.11.2026
Атлетик
Испания. Примера, 11 тур
Атлетик
2 : 1
01.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 10 тур
Атлетик
4 : 0
25.10.2026
Хетафе
Испания. Примера, 6 тур
Леванте
3 : 1
21.10.2026
Атлетик
Информация о матче
Стадион:
Эстади де Сон Мойш
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