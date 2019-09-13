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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Амьен - Лион
Амьен - Лион: обзор матча 13 сентября 2019
Амьен
13.09.2019, пятница, 21:45
Франция. Лига 1, 5 тур
2 : 2
Завершен
Лион
7'
К. Жалле
90+1'
М. Бодмер
9'
М. Дембеле
34'
М. Дембеле
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Амьен - Лион
90'
+3
Желтая карточка
Л. Тусар
ГОЛ! 2:2!
М. Бодмер
90'
+1
Желтая карточка
Х. Алеесами
88'
Желтая карточка
Т. Монконду
85'
74'
Желтая карточка
Ж. Рен-Аделед
34'
ГОЛ! 1:2!
М. Дембеле
Пас отдал
Б. Траоре
9'
ГОЛ! 1:1!
М. Дембеле
Пас отдал
Ж. Рен-Аделед
ГОЛ! 1:0!
К. Жалле
7'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Амьен
1
Реджис Гютне
ВР
21
Жордан Лефор
ЛЗ
5
Хайтам Алеесами
ЛЗ
27
Орельен Шеджу
ЦЗ
13
Кристоф Жалле
ЦЗ
29
Алексис Бли
ОП
8
Эдди Гнаоре
ЦП
5
Гаэль Какута
АП
11
Мусса Конате
ЦФ
34
Фуссейни Диабате
ЦФ
9
Серу Гирасси
ЦФ
Главный тренер
Омар Даф
Лион
1
Антони Лопеш
ВР
2
Йоахим Андерсен
ЦЗ
6
Марсело
ЦЗ
15
Лео Дюбуа
ПЗ
2
Кенни Тете
ПЗ
11
Мартен Терье
ЛВ
29
Люка Тусар
ОП
10
Уссем Ауа
ЦП
11
Жефф Рен-Аделед
ЦП
11
Бертран Траоре
ПВ
9
Мусса Дембеле
ЦФ
Главный тренер
Карлос Висенс
Амьен
1
Маттью Дрейер
ВР
24
Матье Бодмер
ЦЗ
33
Артуро Калабрези
ЦЗ
6
Тома Монконду
ОП
34
Бонгани Зунгу
ЦП
92
Кентен Корнетт
ПВ
19
Хуан Отеро
ЦФ
Лион
16
Чиприан Тэтэрушану
ВР
2
Рафаэл
ЦЗ
28
Умар Соле
ЦЗ
70
Максвел Корне
ЛВ
8
Максанс Какере
ЦП
6
Жеан Лукас
ЦП
10
Мемфис Депай
ЦФ
4-1-1-1-3
1
Гютне
5
Алеесами
27
Шеджу
13
Жалле
21
Лефор
29
Бли
8
Гнаоре
5
Какута
9
Гирасси
34
Диабате
11
Конате
4-1-2-2-1
1
Лопеш
2
Тете
2
Андерсен
6
Марсело
15
Дюбуа
29
Тусар
10
Ауа
11
Рен-Аделед
11
Траоре
11
Терье
9
Дембеле
Остались в запасе
Амьен
Лион
92
Кентен Корнетт
ПВ
6
Тома Монконду
ОП
1
Маттью Дрейер
ВР
24
Матье Бодмер
ЦЗ
33
Артуро Калабрези
ЦЗ
34
Бонгани Зунгу
ЦП
19
Хуан Отеро
ЦФ
Главный тренер
Омар Даф
8
Максанс Какере
ЦП
70
Максвел Корне
ЛВ
16
Чиприан Тэтэрушану
ВР
2
Рафаэл
ЦЗ
28
Умар Соле
ЦЗ
6
Жеан Лукас
ЦП
10
Мемфис Депай
ЦФ
Главный тренер
Карлос Висенс
Остались в запасе
92
Кентен Корнетт
ПВ
6
Тома Монконду
ОП
1
Маттью Дрейер
ВР
24
Матье Бодмер
ЦЗ
33
Артуро Калабрези
ЦЗ
34
Бонгани Зунгу
ЦП
19
Хуан Отеро
ЦФ
Остались в запасе
8
Максанс Какере
ЦП
70
Максвел Корне
ЛВ
16
Чиприан Тэтэрушану
ВР
2
Рафаэл
ЦЗ
28
Умар Соле
ЦЗ
6
Жеан Лукас
ЦП
10
Мемфис Депай
ЦФ
Главный тренер
Омар Даф
Главный тренер
Карлос Висенс
Статистика матча Амьен - Лион
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Амьен
Франция. Третья лига, 14 тур
Бур-ан-Бресс
- : -
05.12.2026
Амьен
Франция. Третья лига, 13 тур
Амьен
2 : 1
19.11.2026
Кан
Франция. Третья лига, 12 тур
Обань
0 : 2
07.11.2026
Амьен
Франция. Третья лига, 11 тур
Амьен
1 : 1
29.10.2026
Тионвиль Лузитанос
Франция. Третья лига, 10 тур
Валансьен
1 : 1
17.10.2026
Амьен
Франция. Третья лига, 9 тур
Амьен
3 : 0
03.10.2026
Вильфранш
Лион
Лига Европы, 5 тур
Лион
- : -
26.11.2026
Лиллестрем
Франция. Лига 1, 11 тур
Лилль
0 : 1
21.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 10 тур
Брест
2 : 0
08.11.2026
Лион
Лига Европы, 4 тур
Реал Сосьедад
1 : 1
05.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 9 тур
Лион
2 : 0
01.11.2026
Анжер
Франция. Лига 1, 8 тур
ПСЖ
2 : 0
26.10.2026
Лион
Информация о матче
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