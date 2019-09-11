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    Расписание матчей 11-09-2019

    август 2019
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1
    сентябрь 2019
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6
    октябрь 2019
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3
    Предыдущий день Следующий день
    Бразилия. Серия А 2019, 16 тур
    11 сентября, среда
    03:00
    Палмейрас
    3:0
    Флуминенсе
    Матч завершен
    Товарищеские матчи. Сборные 2019
    11 сентября, среда
    03:00
    США
    1:1
    Уругвай
    Матч завершен
    11 сентября, среда
    04:00
    Колумбия
    0:0
    Венесуэла
    Матч завершен
    11 сентября, среда
    04:30
    Аргентина
    4:0
    Мексика
    Матч завершен
    11 сентября, среда
    04:30
    Гондурас
    2:1
    Чили
    Матч завершен
    11 сентября, среда
    05:30
    Перу
    0:1
    Бразилия
    Матч завершен
    Россия. ПФЛ. Зона Урал-Поволжье (2019/2020), 9 тур
    11 сентября, среда
    15:00
    Челябинск
    1:0
    Акрон
    Матч завершен
    11 сентября, среда
    16:00
    Лада-Тольятти
    0:3
    Носта
    Матч завершен
    11 сентября, среда
    16:30
    Зенит-Ижевск
    1:0
    Урал-2
    Матч завершен
    11 сентября, среда
    17:00
    Тюмень
    2:2
    Уфа-2
    Матч завершен
    11 сентября, среда
    18:30
    КАМАЗ
    1:0
    Звезда
    Матч завершен
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