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Расписание матчей
Вторая Лига Б группа 4
КАМАЗ - Звезда
КАМАЗ - Звезда: обзор матча 11 сентября 2019
КАМАЗ
11.09.2019, среда, 18:30
Россия. ПФЛ. Зона Урал-Поволжье, 9 тур
1 : 0
Завершен
Звезда
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Статистика матча КАМАЗ - Звезда
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0
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0
Матчи команд
КАМАЗ
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
КАМАЗ
- : -
25.11.2026
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
КАМАЗ
3 : 1
21.11.2026
Спартак К
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Велес
2 : 1
09.11.2026
КАМАЗ
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
КАМАЗ
1 : 1
01.11.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Арсенал
4 : 3
24.10.2026
КАМАЗ
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
КАМАЗ
2 : 1
17.10.2026
Нефтехимик
Звезда
Россия. ФНЛ 2. Группа 4, 30 тур
Сибирь
1 : 2
04.06.2022
Звезда
Россия. ФНЛ 2. Группа 4, 28 тур
Звезда
2 : 1
25.05.2022
Ижевск
Россия. ФНЛ 2. Группа 4, 27 тур
Торпедо Миасс
1 : 2
15.05.2022
Звезда
Россия. ФНЛ 2. Группа 4, 26 тур
Звезда
2 : 1
08.05.2022
Иртыш
Россия. ФНЛ 2. Группа 4, 25 тур
Звезда
7 : 1
05.05.2022
Динамо Брл
Информация о матче
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«КАМАЗ» – «Спартак К»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
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