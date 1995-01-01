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    «Спартак» сыграет в Кубке России 16 сентября

    РПЛ опубликовала расписание первого тура элитного группового раунда Кубка России.

    Во вторник, 15 сентября, «Химки» встретятся с иркутским «Зенитом». На следующий день «Спартак» сыграет с «Родиной», «Уфа» – с «Ленинградцем», «Сочи» – с «Звездой», «Рубин» – с «Черноморцем». 17 сентября «Ахмат» проведет игру с «Знаменем», 23 сентября «Ротор» встретится со ставропольском «Динамо», а «Арсенал» – с «Салютом».

    В элитном раунде 30 команд разбиты на 10 групп, в каждой выступает по команде из РПЛ, ФНЛ и ПФЛ. По итогам группового этапа 10 победителей выходят в 1/8 финала, где присоединятся к шести участникам еврокубков.

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    Источник: Официальный сайт РПЛ

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