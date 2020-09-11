«Спартак» сыграет в Кубке России 16 сентября

РПЛ опубликовала расписание первого тура элитного группового раунда Кубка России.

Во вторник, 15 сентября, «Химки» встретятся с иркутским «Зенитом». На следующий день «Спартак» сыграет с «Родиной», «Уфа» – с «Ленинградцем», «Сочи» – с «Звездой», «Рубин» – с «Черноморцем». 17 сентября «Ахмат» проведет игру с «Знаменем», 23 сентября «Ротор» встретится со ставропольском «Динамо», а «Арсенал» – с «Салютом».

В элитном раунде 30 команд разбиты на 10 групп, в каждой выступает по команде из РПЛ, ФНЛ и ПФЛ. По итогам группового этапа 10 победителей выходят в 1/8 финала, где присоединятся к шести участникам еврокубков.