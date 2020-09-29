Матч «Оренбург» – «Звезда» в Кубке России отменен из-за вспышки коронавируса

«Оренбург» сообщил об отмене кубкового матча с пермской «Звездой» из-за вспышки коронавируса в гостевой команде.

«Матч Кубка России «Звезда» (Пермь) – «Оренбург» не состоится! Решением Роспотребнадзора Пермского края, матч «Звезда» – «Оренбург» не состоится в связи с выявлением нескольких положительных результатов после повторного тестирования команды «Звезда» на COVID-19», – сообщается в твиттере оренбуржцев.