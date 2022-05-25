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Расписание матчей
Вторая Лига Б группа 4
Звезда - Ижевск
Звезда - Ижевск: обзор матча 25 мая 2022
Звезда
25.05.2022, среда, 16:00
Россия. ФНЛ 2. Группа 4, 28 тур
2 : 1
Завершен
Ижевск
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Статистика матча Звезда - Ижевск
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Матчи команд
Звезда
Россия. ФНЛ 2. Группа 4, 30 тур
Сибирь
1 : 2
04.06.2022
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15.05.2022
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08.05.2022
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Россия. ФНЛ 2. Группа 4, 25 тур
Звезда
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05.05.2022
Динамо Брл
Ижевск
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 10 тур
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2 : 1
29.10.2026
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Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 9 тур
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1 : 1
24.10.2026
Рубин-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 8 тур
Урал-2
0 : 2
19.10.2026
Ижевск
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 7 тур
Ижевск
1 : 0
11.10.2026
Челябинск-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 6 тур
Ижевск
3 : 1
04.10.2026
Оренбург-2
Информация о матче
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