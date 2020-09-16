Кубок России. Юсупов принес «Сочи» победу над «Звездой»

В первом туре элитного раунда Кубка России «Сочи» минимально обыграл на выезде пермскую «Звезду».
Победный мяч на счету Артура Юсупова.
«Сочи» в следующем туре встретится с «Оренбургом».
Кубок России. Группа 8. 1-й тур
Звезда (Пермь) – Сочи – 0:1 (0:1)
Гол: 0:1 – Юсупов, 20.
- В элитном раунде 30 команд разбиты на 10 групп, в каждой выступает по команде из РПЛ, ФНЛ и ПФЛ. По итогам группового этапа 10 победителей выходят в 1/8 финала, где присоединятся к шести участникам еврокубков.
Источник: «Бомбардир»