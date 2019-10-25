сентябрь 2019
октябрь 2019
США. МЛС 2019, 1/4 финала
25 октября, пятница
03:00
Матч завершен
25 октября, пятница
05:30
Матч завершен
Россия. Молодежное первенство (2019/2020), 14 тур
25 октября, пятница
12:00
Матч завершен
25 октября, пятница
14:00
Матч завершен
25 октября, пятница
14:00
Матч завершен
Казахстан. Премьер-лига 2019, 31 тур
Чехия. Синот Лига (2019/2020), 14 тур
Белоруссия. Высшая лига 2019, 26 тур
Россия. Премьер-лига (2019/2020), 14 тур
Дания. Суперлига (2019/2020), 14 тур
25 октября, пятница
20:00
Матч завершен
Турция. Суперлига (2019/2020), 9 тур
25 октября, пятница
20:30
Матч завершен
Голландия. Эредивизие (2019/2020), 11 тур
Бельгия. Про-Лига (2019/2020), 12 тур
Германия. Бундеслига (2019/2020), 9 тур
Италия. Серия А (2019/2020), 9 тур
Франция. Лига 1 (2019/2020), 11 тур
Испания. Примера (2019/2020), 10 тур
25 октября, пятница
22:00
Матч завершен
Англия. Премьер-лига (2019/2020), 10 тур
25 октября, пятница
22:00
Матч завершен
Португалия. Примейра (2019/2020), 8 тур
25 октября, пятница
22:30
Матч завершен