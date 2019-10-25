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    Расписание матчей 25-10-2019

    сентябрь 2019
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6
    октябрь 2019
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3
    ноябрь 2019
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1
    Предыдущий день Следующий день
    США. МЛС 2019, 1/4 финала
    25 октября, пятница
    03:00
    Атланта Юнайтед
    2:0
    Филадельфия Юнион
    Матч завершен
    25 октября, пятница
    05:30
    Лос-Анджелес
    5:3
    Лос-Анджелес Гэлакси
    Матч завершен
    Россия. Молодежное первенство (2019/2020), 14 тур
    25 октября, пятница
    12:00
    Рубин (мол)
    3:2
    Урал (мол)
    Матч завершен
    25 октября, пятница
    14:00
    Ростов (мол)
    2:3
    Сочи (мол)
    Матч завершен
    25 октября, пятница
    14:00
    Тамбов (мол)
    7:1
    Уфа (мол)
    Матч завершен
    Казахстан. Премьер-лига 2019, 31 тур
    25 октября, пятница
    13:00
    Кайсар
    0:1
    Атырау
    Матч завершен
    Чехия. Синот Лига (2019/2020), 14 тур
    25 октября, пятница
    19:00
    Яблонец
    4:1
    Теплице
    Матч завершен
    Белоруссия. Высшая лига 2019, 26 тур
    25 октября, пятница
    19:00
    Неман
    1:0
    Минск
    Матч завершен
    Россия. Премьер-лига (2019/2020), 14 тур
    25 октября, пятница
    19:30
    Рубин
    0:0
    Урал
    Матч завершен
    Дания. Суперлига (2019/2020), 14 тур
    25 октября, пятница
    20:00
    Эсбьерг
    1:2
    Мидтьюлланд
    Матч завершен
    Турция. Суперлига (2019/2020), 9 тур
    25 октября, пятница
    20:30
    Ризеспор
    2:0
    Анкарагюджю
    Матч завершен
    Голландия. Эредивизие (2019/2020), 11 тур
    25 октября, пятница
    21:00
    Твенте
    4:1
    Эммен
    Матч завершен
    Бельгия. Про-Лига (2019/2020), 12 тур
    25 октября, пятница
    21:30
    Эйпен
    0:0
    Андерлехт
    Матч завершен
    Германия. Бундеслига (2019/2020), 9 тур
    25 октября, пятница
    21:30
    Майнц
    3:1
    Кельн
    Матч завершен
    Италия. Серия А (2019/2020), 9 тур
    25 октября, пятница
    21:45
    Верона
    0:1
    Сассуоло
    Матч завершен
    Франция. Лига 1 (2019/2020), 11 тур
    25 октября, пятница
    21:45
    Нант
    0:1
    Монако
    Матч завершен
    Испания. Примера (2019/2020), 10 тур
    25 октября, пятница
    22:00
    Вильярреал
    4:1
    Алавес
    Матч завершен
    Англия. Премьер-лига (2019/2020), 10 тур
    25 октября, пятница
    22:00
    Саутгемптон
    0:9
    Лестер
    Матч завершен
    Португалия. Примейра (2019/2020), 8 тур
    25 октября, пятница
    22:30
    Пасуш де Феррейра
    0:0
    Риу Аве
    Матч завершен
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