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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Вильярреал - Алавес
Вильярреал - Алавес: обзор матча 25 октября 2019
Вильярреал
25.10.2019, пятница, 22:00
Испания. Примера, 10 тур
4 : 1
Завершен
Алавес
13'
К. Токо Экамби
66'
К. Токо Экамби
84'
Ж. Морено
90+1'
Х. Онтиверос
50'
Лукас
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Вильярреал - Алавес
ГОЛ! 4:1!
Х. Онтиверос
90'
+1
ГОЛ! 3:1!
Ж. Морено
Пас отдал
С. Касорла
84'
Желтая карточка
П. Торрес
77'
ГОЛ! 2:1!
К. Токо Экамби
Пас отдал
М. Гомес
66'
65'
Желтая карточка
Л. Магальян
Желтая карточка
М. Гаспар
53'
50'
ГОЛ! 1:1!
Лукас
23'
Желтая карточка
Хоселу
ГОЛ! 1:0!
К. Токо Экамби
Пас отдал
Ж. Морено
13'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вильярреал
1
Серхио Асенхо
ВР
5
Альберто Морено
ЛЗ
39
Рауль Альбиоль
ЦЗ
14
Пау Торрес
ЦЗ
2
Марио Гаспар
ПЗ
16
Мойзес Гомес
ЛВ
99
Франк Ангисса
ЦП
10
Висенте Иборра
ЦП
8
Санти Касорла
ЦП
7
Жерар Морено
ЦФ
9
Карл Токо Экамби
ЦФ
Главный тренер
Хавьер Кальеха
Алавес
1
Фернандо Пачеко
ВР
5
Рубен Дуарте
ЛЗ
5
Виктор Лагвардия
ЦЗ
16
Лисандро Магальян
ЦЗ
20
Мартин Агиррегабирия
ПЗ
22
Алейш Видаль
ПЗ
11
Луис Риоха
ЛВ
22
Мубарак Вакасо
ЦП
19
Ману Гарсия
ЦП
13
Хоселу
ЦФ
7
Лукас
ЦФ
Главный тренер
Абелардо Фернандес
Вильярреал
1
Андрес
ВР
6
Хави Кинтилья
ЦЗ
26
Рамиро Мори
ЦЗ
10
Хавьер Онтиверос
ЛВ
14
Мануэль Тригерос
ЦП
21
Самуэль Чуквуэзе
ПВ
70
Карлос Бакка
ЦФ
Алавес
1
Антонио Сивера
ВР
5
Тачи
ЦЗ
17
Борха Сайнс
ЛВ
8
Пере Понс
ОП
16
Даниэль Торрес
ЦП
7
Оливер Бурк
ЦФ
11
Джон Гуидетти
ЦФ
4-3-1-2
1
Асенхо
5
Морено
39
Альбиоль
14
Торрес
2
Гаспар
99
Ангисса
10
Иборра
8
Касорла
16
Гомес
9
Экамби
7
Морено
3-2-2-1-2
1
Пачеко
20
Агиррегабирия
5
Лагвардия
16
Магальян
22
Видаль
5
Дуарте
22
Вакасо
19
Гарсия
11
Риоха
7
Лукас
13
Хоселу
Остались в запасе
Вильярреал
Алавес
21
Самуэль Чуквуэзе
ПВ
10
Хавьер Онтиверос
ЛВ
1
Андрес
ВР
6
Хави Кинтилья
ЦЗ
26
Рамиро Мори
ЦЗ
14
Мануэль Тригерос
ЦП
70
Карлос Бакка
ЦФ
Главный тренер
Хавьер Кальеха
17
Борха Сайнс
ЛВ
1
Антонио Сивера
ВР
5
Тачи
ЦЗ
8
Пере Понс
ОП
16
Даниэль Торрес
ЦП
7
Оливер Бурк
ЦФ
11
Джон Гуидетти
ЦФ
Главный тренер
Абелардо Фернандес
Остались в запасе
21
Самуэль Чуквуэзе
ПВ
10
Хавьер Онтиверос
ЛВ
1
Андрес
ВР
6
Хави Кинтилья
ЦЗ
26
Рамиро Мори
ЦЗ
14
Мануэль Тригерос
ЦП
70
Карлос Бакка
ЦФ
Остались в запасе
17
Борха Сайнс
ЛВ
1
Антонио Сивера
ВР
5
Тачи
ЦЗ
8
Пере Понс
ОП
16
Даниэль Торрес
ЦП
7
Оливер Бурк
ЦФ
11
Джон Гуидетти
ЦФ
Главный тренер
Хавьер Кальеха
Главный тренер
Абелардо Фернандес
Статистика матча Вильярреал - Алавес
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Вильярреал
Лига чемпионов, Общий этап
Славия
- : -
25.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
3 : 2
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Вильярреал
2 : 0
08.11.2026
Хетафе
Лига чемпионов, Общий этап
Вильярреал
0 : 6
03.11.2026
ПСЖ
Испания. Примера, 11 тур
Вильярреал
0 : 1
30.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 10 тур
Валенсия
1 : 2
24.10.2026
Вильярреал
Алавес
Испания. Примера, 14 тур
Реал
- : -
28.11.2026
Алавес
Испания. Примера, 13 тур
Алавес
3 : 1
21.11.2026
Депортиво
Испания. Примера, 12 тур
Севилья
0 : 0
06.11.2026
Алавес
Испания. Примера, 11 тур
Барселона
6 : 1
31.10.2026
Алавес
Испания. Примера, 10 тур
Алавес
1 : 1
23.10.2026
Малага
Испания. Примера, 9 тур
Сельта
2 : 1
18.10.2026
Алавес
Информация о матче
Стадион:
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