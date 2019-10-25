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Расписание матчей
МЛС 2026
Лос-Анджелес - Лос-Анджелес Гэлакси
Лос-Анджелес - Лос-Анджелес Гэлакси: обзор матча 25 октября 2019
Лос-Анджелес
25.10.2019, пятница, 05:30
США. МЛС, 1/4 финала
5 : 3
Завершен
Лос-Анджелес Гэлакси
16'
К. Вела
40'
К. Вела
68'
А. Диоманде
80'
А. Диоманде
41'
К. Павон
55'
З. Ибрагимович
77'
Р. Фелчер
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Лос-Анджелес - Лос-Анджелес Гэлакси
89'
Желтая карточка
Р. Алессандрини
86'
Желтая карточка
З. Ибрагимович
ГОЛ! 4:3!
А. Диоманде
80'
77'
ГОЛ! 3:3!
Р. Фелчер
Пас отдал
Р. Алессандрини
ГОЛ! 3:2!
А. Диоманде
68'
55'
ГОЛ! 2:2!
З. Ибрагимович
41'
ГОЛ! 2:1!
К. Павон
Пас отдал
З. Ибрагимович
ГОЛ! 2:0!
К. Вела
40'
27'
Желтая карточка
П. Китчен
ГОЛ! 1:0!
К. Вела
16'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лос-Анджелес
1
Тайлер Миллер
ВР
2
Джордан Харви
ЦЗ
33
Стивен Бейташур
ЦЗ
24
Ли Нгюйен
ЦП
10
Карлос Вела
ЦФ
Главный тренер
Стивен Черундоло
Лос-Анджелес Гэлакси
22
Давид Бингхэм
ВР
21
Джанкарло Гонсалес
ЦЗ
5
Даниэль Стерес
ЦЗ
27
Дэйв Ромни
ЦЗ
8
Себастьян Ллетгет
ЦП
23
Перри Китчен
ЦП
6
Джонатан
ЦП
11
Златан Ибрагимович
ЦФ
7
Кристиан Павон
ЦФ
Главный тренер
Грегг Вэйни
Лос-Анджелес
25
Уокер Циммерман
ЦЗ
17
Мохаммед Эльмунир
ЦП
26
Джош Перес
ЦФ
25
Адама Диоманде
ЦФ
Лос-Анджелес Гэлакси
29
Рольф Фелчер
ЦЗ
7
Ромэйн Алессандрини
ЦП
5
Сервандо Карраско
ЦП
13
Крис Понтиус
ЦФ
2-1-1
1
Миллер
2
Харви
33
Бейташур
24
Нгюйен
10
Вела
3-3-2
22
Бингхэм
21
Гонсалес
5
Стерес
27
Ромни
8
Ллетгет
23
Китчен
6
Джонатан
7
Павон
11
Ибрагимович
Остались в запасе
Лос-Анджелес
Лос-Анджелес Гэлакси
25
Уокер Циммерман
ЦЗ
17
Мохаммед Эльмунир
ЦП
26
Джош Перес
ЦФ
25
Адама Диоманде
ЦФ
Главный тренер
Стивен Черундоло
29
Рольф Фелчер
ЦЗ
7
Ромэйн Алессандрини
ЦП
5
Сервандо Карраско
ЦП
13
Крис Понтиус
ЦФ
Главный тренер
Грегг Вэйни
Остались в запасе
25
Уокер Циммерман
ЦЗ
17
Мохаммед Эльмунир
ЦП
26
Джош Перес
ЦФ
25
Адама Диоманде
ЦФ
Остались в запасе
29
Рольф Фелчер
ЦЗ
7
Ромэйн Алессандрини
ЦП
5
Сервандо Карраско
ЦП
13
Крис Понтиус
ЦФ
Главный тренер
Стивен Черундоло
Главный тренер
Грегг Вэйни
Статистика матча Лос-Анджелес - Лос-Анджелес Гэлакси
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
Лос-Анджелес
США. МЛС, 1/8 финала
Сент-Луис
- : -
24.11.2026
Лос-Анджелес
США. МЛС, 35 тур
Сиэтл
2 : 1
08.11.2026
Лос-Анджелес
США. МЛС, 34 тур
Лос-Анджелес
1 : 3
02.11.2026
Миннесота Юнайтед
США. МЛС, 32 тур
Лос-Анджелес
2 : 2
26.10.2026
Лос-Анджелес Гэлакси
США. МЛС, 12 тур
Нью-Йорк Сити
1 : 1
18.10.2026
Лос-Анджелес
США. МЛС, 30 тур
Лос-Анджелес
3 : 1
15.10.2026
Остин
Лос-Анджелес Гэлакси
США. МЛС, 35 тур
Реал Солт-Лейк
2 : 1
08.11.2026
Лос-Анджелес Гэлакси
США. МЛС, 34 тур
Лос-Анджелес Гэлакси
4 : 1
01.11.2026
Остин
США. МЛС, 32 тур
Лос-Анджелес
2 : 2
26.10.2026
Лос-Анджелес Гэлакси
США. МЛС, 31 тур
Лос-Анджелес Гэлакси
2 : 2
18.10.2026
Сан-Диего
США. МЛС, 30 тур
Лос-Анджелес Гэлакси
2 : 0
15.10.2026
Портленд
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