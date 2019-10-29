сентябрь 2019
октябрь 2019
Германия. Кубок (2019/2020), 1/16 финала
29 октября, вторник
20:30
Матч завершен
29 октября, вторник
20:30
Матч завершен
Италия. Серия А (2019/2020), 10 тур
Испания. Примера (2019/2020), 11 тур
Бельгия. Про-Лига (2019/2020), 13 тур
29 октября, вторник
22:30
Матч завершен
Англия. Кубок лиги (2019/2020), 1/8 финала
29 октября, вторник
22:45
Матч завершен
29 октября, вторник
22:45
Матч завершен
29 октября, вторник
22:45
Матч завершен
29 октября, вторник
22:45
Матч завершен