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    Расписание матчей 29-10-2019

    сентябрь 2019
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6
    октябрь 2019
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3
    ноябрь 2019
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1
    Предыдущий день Следующий день
    Германия. Кубок (2019/2020), 1/16 финала
    29 октября, вторник
    20:30
    Дуйсбург
    0:2
    Хоффенхайм
    Матч завершен
    29 октября, вторник
    20:30
    Саарбрюккен
    3:2
    Кельн
    Матч завершен
    29 октября, вторник
    20:30
    Фрайбург
    1:3
    Унион
    Матч завершен
    29 октября, вторник
    20:30
    Гамбург
    1:2
    Штутгарт
    Матч завершен
    29 октября, вторник
    22:00
    Бохум
    1:2
    Бавария
    Матч завершен
    29 октября, вторник
    22:45
    Байер
    1:0
    Падерборн
    Матч завершен
    29 октября, вторник
    22:45
    Арминия
    2:3
    Шальке-04
    Матч завершен
    29 октября, вторник
    22:45
    Дармштадт
    0:1
    Карлсруэ
    Матч завершен
    Италия. Серия А (2019/2020), 10 тур
    29 октября, вторник
    21:00
    Парма
    0:1
    Верона
    Матч завершен
    29 октября, вторник
    23:00
    Брешиа
    1:2
    Интер
    Матч завершен
    Испания. Примера (2019/2020), 11 тур
    29 октября, вторник
    21:00
    Алавес
    1:1
    Атлетико
    Матч завершен
    29 октября, вторник
    23:15
    Барселона
    5:1
    Вальядолид
    Матч завершен
    Бельгия. Про-Лига (2019/2020), 13 тур
    29 октября, вторник
    22:30
    Кортрейк
    1:2
    Эйпен
    Матч завершен
    29 октября, вторник
    22:30
    Остенде
    0:1
    Шарлеруа
    Матч завершен
    29 октября, вторник
    22:30
    Серкль Брюгге
    2:2
    Роял Мускрон-Перувельц
    Матч завершен
    Англия. Кубок лиги (2019/2020), 1/8 финала
    29 октября, вторник
    22:45
    Манчестер Сити
    3:1
    Саутгемптон
    Матч завершен
    29 октября, вторник
    22:45
    Бертон Альбион
    1:3
    Лестер
    Матч завершен
    29 октября, вторник
    22:45
    Кроули Таун
    1:3
    Колчестер Юнайтед
    Матч завершен
    29 октября, вторник
    22:45
    Оксфорд
    1:1
    (4:2)п
    Сандерленд
    Матч завершен
    29 октября, вторник
    22:45
    Эвертон
    2:0
    Уотфорд
    Матч завершен
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